寶馬泊停車場常「中頭獎」　車主放假貓頭鷹趕雀　網民：嚇人多啲

對於愛車之人來說，車身有少許污漬或刮花也難以忍受。有網民分享相片，指有車主將座駕泊於停車場內，常常收到雀鳥的「驚喜禮物」，忍無可忍之下購入假貓頭鷹及驅鳥刺裝於車頂及兩旁倒後鏡驅趕，引來不少駕駛者討論。

有車主的座駕常常收到雀鳥的「驚喜禮物」，忍無可忍之下購入假貓頭鷹及驅鳥刺裝於車頂及倒後鏡驅趕。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

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該網民昨於facebook群組「馬路的事討論區」發文問道：「有冇人日日俾雀仔痾屎痾尿落架車度？」他指友人傳來照片，指有車主將黑色私家車停泊於停車場內，取車時常常發現車身沾有雀鳥的排泄物，感到非常厭惡，故購入「天敵」假貓頭鷹放於車頂，並於車頭兩邊倒後鏡放置驅鳥刺，希望能趕走雀鳥。

有車主購入假貓頭鷹放於車頂，希望令雀鳥不會靠近座駕。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

相片引來駕駛者熱議，不少人直指相關方法作用不大，甚至會引來其他動物，「細雀咪又係喺樹上面痾落嚟，因為貓頭鷹係唔會捉佢頭上面啲獵物」、「痾屎係唔使企你部車度痾」、「咁樣又何苦，一陣佢哋見到嚇到瀨屎咪又係中」、「最後引咗隻貓上去玩」。

該車主於車頭兩邊倒後鏡放置驅鳥刺，被網民批評過分，指或會傷害雀鳥。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

另有網民認為樓主的裝置過份，或令無辜雀鳥受傷，「驚屎尿就車套笠住架車，放鳥刺真係過份咗」、「洗車咪得囉，小氣到要玩隻雀」、「我覺得會嚇到人多啲」、「唔知以為入咗邪教」。