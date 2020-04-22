數十自私龍友闖魚塘窮追幼鳥拍攝　亂拋垃圾煙頭致起火燒電線

欣賞大自然是賞心樂事，但為一己私欲而影響野生動植物生態卻是自私至極！元朗大生圍村民近日發現，大批龍友帶同攝影器材闖進村內的魚塘拍攝雀鳥，不但違反限聚令，更亂拋垃圾及煙頭，導致附近的乾草及電線起火。而最過分的是有龍友出手騷擾幼鳥，影響牠們覓食，只為拍下心目中的「靚相」，香港觀鳥會於專頁發文呼籲攝影者尊重大自然及私人地方擁有者，讓牠們健康成長。

元朗大生圍村民指，近日大批龍友帶同攝影器材闖進村內的魚塘拍攝雀鳥，更留下垃圾及煙頭釀成火警。（網上圖片）

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香港觀鳥會日前於facebook專頁發文，指近日接獲元朗大生圍村民投訴，指過去兩周有大量攝影者闖進魚塘區拍攝雀鳥，高峰時有超過40人聚集，明顯違反「限聚令」。村民更指相關攝影者於塘壆上留下大量垃圾，包括紙巾、口罩及煙頭，導致魚塘附近的乾草及塘壆上設置的電線被燒毀。

觀鳥會成員接獲投訴後，昨日到大生圍實地觀察，發現有攝影者走進一個已乾涸的魚塘拍攝金眶鴴幼鳥，當時幼鳥正在覓食，但卻被大批拍攝人士包圍追着拍攝，甚至靠近至不足兩米的距離。

香港觀鳥會成員實地觀察，發現有拍攝者追着幼鳥拍攝，甚至以樹枝掃動草叢，疑似試圖驅趕幼鳥。（香港觀鳥會fb圖片）

帖文指，兩隻幼鳥藏身於草叢內，但有拍攝者竟手持樹枝「多次掃動草叢，疑似試圖將幼鳥驅趕出來」。觀鳥會成員指，當時魚塘邊有一隻成鳥一直呼叫，幼鳥們曾嘗試朝聲音方向前進，惟無奈被大批攝影人士包圍，成鳥亦不敢靠近，只能不斷在塘邊呼叫。

觀鳥會擔心，金眶鴴幼鳥未能得到親鳥的適切照料，「會影響牠們的成長和健康，亦令牠們容易受到其他捕擸者的襲擊」，呼籲攝影者享受自由的同時，亦要尊重魚塘擁有者及自然生態，勿於未獲許可的情況下擅自走進魚塘，「切勿為求拍攝，騷擾鳥巢、幼鳥及親鳥，彼此尊重也要尊重自然環境，才能讓大家可持續地享受當中的樂趣」。

觀鳥會呼籲攝影者享受自由的同時，亦要尊重魚塘擁有者及自然生態。（香港觀鳥會fb圖片）

根據法例170章《野生動物保護條例》，所有野生雀鳥均為受保護野生動物，任何人未經許可，不得捕捉或故意干擾任何野生雀鳥，亦不得取去、移走、損害、銷毀或故意干擾任何野生雀鳥的巢或蛋，否則即屬違法，可處罰款10萬元及監禁1年。

【金眶鴴小檔案】

名稱：金眶鴴 Little Ringed Plover (Charadrius dubius curonicus)

遷徙及居留類型：冬候鳥、過境鳥，部份為留鳥

體形：小型涉禽，體長約16厘米

生境：棲息於淡水及鹹淡水濕地、開闊原野、塘邊、乾涸漁塘

食性：以小型的無脊椎動物為食。

【香港觀鳥會的觀鳥及鳥類攝影守則】

以鳥為先：

無論是觀鳥或拍攝鳥類照片，都要以盡量不影響鳥類的正常活動為原則，避免造成干擾。

保護敏感地點

雀鳥的營巢地點、有海鳥繁殖的小島、稀有鳥種停棲的地點等都特別容易受到干擾，要加倍留意。

舉報干擾

在安全情況下宜向他們解釋和勸止。如果未能阻止，請向漁農自然護理署或警方舉報。

尊重他人

避免干擾其他在場觀鳥和拍攝的人，也不要硬闖私人地方、留下垃圾或火種，導致造成他人財產、設施、農作物損失，或甚至損害自然環境。

守則詳情