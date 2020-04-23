日本湧現「Made in Taiwan」口罩　網民疑中國製防疫效果存疑

新冠肺炎（COVID-19）疫情未止，多國仍然有民眾想要購買口罩。不過近日有日本網民表示，日本街頭湧現聲稱為台灣製造（Made in Taiwan）的口罩，他們估計或產自中國，只能阻擋花粉與灰塵，不一定能夠防疫，呼籲民眾購買時加倍留心。

日本市面出現不少「台灣製造」口罩，但其實台灣現時禁止口罩出口。 （網上圖片）

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網民的帖子指出，日本近日出現不少有「Made in Taiwan」鋼印的口罩，稱口罩為台灣製造，但他們估計口罩或產自中國，質素成疑，未必能阻隔飛沬傳播疾病，只能阻隔花粉或灰塵。

近日有日本人陸續發現問題，因此在網上發帖腹語，叫其他人小心不要購買這些口罩，並希望日本政府關注市面有口罩誤導消息者的狀況，表示「要使用這些口罩不如戴布口罩還更有用一些」。

現時台灣口罩並不可能出口到日本，而台灣捐贈日本的口罩只會提供給當地的一線醫護人員使用。於疫情爆發初期，台灣已經禁止口罩出口，而一般醫用口罩和外科口罩的出口禁令已經延長至6月底，現時台灣只准許出口「梭織或針織布製且不含濾片之口罩」。

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