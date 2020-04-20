新冠肺炎｜日本Costco賣口罩　民眾圍住瘋搶　網民：太難看了

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，日本首相安倍晉三早前宣佈全國進入緊急狀態，又向部份疫情較嚴重的縣區派發布口罩及外科口罩，但被民眾批評質素參差。最近有網民更於Twitter上載片段，指當地一間Costco超市開賣口罩，民眾瘋擁而至爭相圍住搶購，場面誇張。有網民無奈稱平常的守禮亦不見了，又坦言超市做法可能增加民眾感染風險。

日本一Costco超市上周三開賣口罩，大批民眾在超市內瘋搶。（Twitter片段截圖）

日本首相安倍晉三早前公佈一系列的抗疫措施，最近開始向當地較多確診個案的地區優先派發可重複清洗的布口罩，所有家庭均獲2個。不過有民眾批評口罩質素參差，戴起來不舒服之餘，尺寸也比一般口罩細小，女性及小孩仍叫適合，但男士戴上後卻連下巴亦遮不住，不禁令人質疑其防毒效果。

即使政府推出不同防疫措施救民，亦未能遏止民眾搶口罩的風氣。最近一日本網民於Twitter公開片段，指上周三（15日）下午時份，Costco超市開賣口罩，引來大批民眾在店內瘋搶。

片中可見，一大批市民圍着盛載口罩的紙箱，大家緊貼彼此的身體，奮力一手拿起數盒口罩，即使職員不斷拆紙箱，亦未追上民眾搶口罩的速度。該網民形容「這就是現時日本的情況」，不少人留言直指恐怖，稱片中民眾顛覆日本人平時有禮、守秩序的形象。

亦有網民留言稱感到無奈，「不出門的話真的需要這麼多口罩嗎」、「這些人是怎麼了，場面很難看」、「不說以為是世界末日」、「他們只想到自己」、「上週去Costco也是職員遞給我，根本不用搶」。有網民坦言擔憂超市的做法增加民眾感染風險，「太多人了」、「見到人聚集就感到害怕」、「超市不應這樣賣口罩」。

（Twitter）