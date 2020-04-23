港媽花2.5萬淘寶打造泰國花園　「扮去咗旅行」　網民睇到眼凸

很多人因新冠肺炎（COVID-19）疫情取消旅行計劃，長時間留在家中都會感到苦悶，唯有自得其樂。有港媽在facebook群組分享，指因疫情未能到泰國旅遊，決定將家中花園佈置成泰式花園，並於淘寶購入泰國特色擺設，花費約25000港元，網民看完帖文表示大開眼界，直言「成間泰國博物館咁」，又指「貧窮限制了我的生活質素」。

有港媽將家中花園佈置成泰式風格，並於淘寶購入泰國特色擺設，花費約25000港元。（受訪者提供）

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港媽Kristy近日在fb群組「淘寶開心share」發文，指因疫情不能乘飛機外遊，「去唔到泰國，淘咗啲泰國特色嘅擺設嚟裝飾下，扮去咗旅行」，並在帖文中列出多項淘寶網連結，包括購買了象畫、佛畫、象型換鞋凳、門口彩象、流水佛、步行石及草地燈等。

Kristy接受《香港01》訪問分享打造泰式花園的心得，指整個3000呎花園裝修連購買家具共花費了十多萬元，淘寶部分則約2.5萬元，前後用了半個月時間。她指花園其他範圍和屋內裝潢以歐式及地中海式設計，因此大門位置就想嘗試打造泰式氛圍，由老公設計，再請裝修師傅安裝。

花園鐵閘已深深滲透出泰式氛圍。（受訪者提供。）

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對於Kristy的泰式花園，網民紛紛留言稱大開眼界，「睇到我眼都凸埋」、「以為去咗旅遊GRP（群組）介紹特色做SPA地方」、「呢度根本係泰國，呃我唔到嘅」。有網民亦指花園大得誇張，又笑指群組內的帖文愈來愈離地，「我哋仲停留緊淘餐具，而家已經去淘個鐵閘返嚟」、「啲屋愈來愈大，我開始懷疑人生」。

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