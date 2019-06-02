盤點15大公開承認整容女星　第3名整容超過20次都輸俾佢？

醫美發達、微整當道，每個人對自己的外貌都有一定的嚮往，許多藝人也因為工作的關係，對於容貌需要花上加倍的時間與心力維持，許久之前的演藝圈及粉絲，對於整容一事是十分排斥彆扭的，但如今已不同以往，藝人維持樣貌的最佳狀態儼然是許多明星堅持的「職業道德」。今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀察多年來被質疑「整容臉」的女藝人，有哪些是一場烏龍，而又有哪些人大方承認！