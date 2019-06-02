盤點15大公開承認整容女星　第3名整容超過20次都輸俾佢？

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醫美發達、微整當道，每個人對自己的外貌都有一定的嚮往，許多藝人也因為工作的關係，對於容貌需要花上加倍的時間與心力維持，許久之前的演藝圈及粉絲，對於整容一事是十分排斥彆扭的，但如今已不同以往，藝人維持樣貌的最佳狀態儼然是許多明星堅持的「職業道德」。今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀察多年來被質疑「整容臉」的女藝人，有哪些是一場烏龍，而又有哪些人大方承認！
即睇15大承認整容女星（點圖放大▼）
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圖片來源：DailyView網路溫度計
分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年10月08日至2018年10月07日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『坦承整容的女星』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】