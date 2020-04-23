Medicom日本製口罩4.24起開賣　BFE達99%　指定4大銷售點出售

醫療用品公司Medicom麥迪康日前宣布，即將推出新一批日本製低致敏醫用口罩，規格符合歐洲標準第二級，BFE達99%。公司昨日（22日）再公布4大指定銷售地點及售賣日期等詳情。

Medicom即將推出新一批日本製低致敏醫用口罩，規格符合歐洲標準第二級。（Medicom FB圖片）

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Medicom在FB公布，限量Comfort+日本製低致敏醫用口罩將於4個指定渠道開售，明日分別於中午12時及下午3時在網購平台Ztore士多和Big Big Shop開售；4月27日則在Don Don Donki激安殿堂荃灣及尖沙嘴分店上架，每人限購兩包。

按產品資料顯示，此款Comfort+低致敏醫用耳掛口罩顏色為較少見的粉橙色，符合歐洲醫用口罩標準EN14683 Type II，有效阻隔細菌及微粒、高透氣及高防護。Medicom建議零售價將為每包（5 片）48元至50元，並承諾當口罩生產成本回穩時， 會重新審視並調整價格。

Medicom去年亦曾推出日本製高透氣口罩。（Medicom FB圖片）

Medicom日本製口罩開售詳情：

荃灣激安殿堂 Don Don Donki Hong Kong (上架貨, 非排隊)

開售日期: 2020.04.27

每人限購2包

尖沙咀激安殿堂 Don Don Donki Hong Kong (上架貨, 非排隊)

開售日期: 2020.04.27

每人限購2包

Big Big Shop

開售日期及時間: 2020.04.24, 下午3點

每人限購2包

Ztore

開售日期及時間: 2020.04.24, 中午12點

每人限購2包

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