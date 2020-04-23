HK-M港產口罩4.24開賣　三防達ASTM Level 2　最平$150/50個

又有一間港產口罩開賣了！香港口罩科技有限公司 HK-M公布第二輪售賣詳情，將於明日（4月24日）在網上分3個時段進行預售，而公司剛收到SGS報告，顯示所生產的口罩已通過ASTM F2100第二級測試，BFE、PFE及VFE均達99%。是次推出的口罩包括兩款包裝，最平為150元50個。

香港口罩科技有限公司 HK-M將於明日（4月24日）在網上分3個時段進行預售B99口罩。（香港口罩科技有限公司FB圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

香港口罩科技有限公司 HK-M昨日（22日）在FB公布消息，指本月6日網上訂購的口罩全部寄出，7日訂購的已陸續寄出，門市自取亦差不多完成。HK-M明日（24日）將提供一定數量作第二輪預售，並在公司網站分3個時段進行預售，包括下午12至3時、下午5至8時及晚上9至凌晨12點，門市預售則另行通知。

是次出售的口罩特設兩款包裝，一款非獨立包裝，售價為150元50個，另一款獨立包裝則為165元50個，兩款同為ASTM F2100 Level 2，BFE、PFE及VFE均達99%。

HK-M B99口罩預售詳情：

預售日期：23/4

時間：分3個時段12pm-3pm、5pm-8pm、9pm-12am

口罩規格：ASTM F2100 LEVEL 2，BFE、PFE、VFE >99%

價錢：$150/50個（非獨立包裝）、$165/50個

同場加映：一田一連4天賣口罩套裝 ↓↓↓

+ 2

一田百貨登記帳戶及網購程序↓↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。 如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

同場加映：K Kwong教點分辨口罩真假

+ 7 + 6 + 5