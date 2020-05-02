遠離骨質疏鬆｜骨質密度高肌膚有彈性　骨骼萎縮可致皺紋及鬆弛

體質疏鬆原來不止影響活動能力，甚至可以拖累你的顏值！原來有研究指出，骨質密度愈高可以令肌膚愈有彈性，反之則令皺紋更易出現。

骨質密度可以影響肌膚彈性，繼而導致皺紋。（GettyImages）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

骨骼能維持「外表的年輕」。

甚至有人專門對此做過研究─骨質密度越高的人，肌膚越有彈性，也越不會出現皺紋。反過來說，骨質密度低的人，肌膚就會失去彈性，也會導致皺紋叢生。

骨質密度代表骨量，就是骨骼中所儲存的礦物質（如鈣、磷等）含量，是用來判斷骨骼是否強韌（強度）的標準。

研究證實，外表看起來比實際年齡年輕的人，骨質密度通常都比較高。

我曾經參加過一個叫做《美麗與青春新常識～身體的奧祕～》（NHKBSPremium，二○一八年四月十七日播出）的電視節目。在這個節目裡，我替四位看起來比實際年齡年輕許多的女性測量了骨質密度。

如果骨質密度正常為100％：

五十歲的A小姐外表最年輕，看起來幾乎只有三十多歲，她的骨質密度是同年齡平均值的124％，甚至是二十歲女性平均值的117％，可以說是高得驚人。請她卸妝後再觀察素顏，會發現她的眼角及嘴角都沒有皺紋，令人印象深刻。

另外，五十九歲的B小姐骨質密度為107％，五十三歲的C小姐是104％。只有四十九歲的D小姐骨質密度比同年齡平均值低，數值是90％。

從這個實驗也可得知，只要觀察肌膚的彈性及皺紋狀況，就能判斷骨質密度的高低。

在年齡增長的同時，我們的顏面骨會因骨質密度變低（骨量減少）而萎縮，然後在臉部各處形成與表面肌膚之間的空隙。多餘的皮膚會造成深層皺紋或大面積鬆弛，這也是皮膚失去彈性的原因。

眼窩（眼球所在的凹陷處）部位也會因骨骼萎縮而中空化，導致眼角出現細紋及眼下出現眼袋。雖然紫外線等外在傷害有時也會影響肌膚彈性並造成皺紋，但肌膚鬆弛基本上都是顏面骨萎縮所造成的。骨質密度過低，第一個影響的就是臉，再來就是下巴。即使在整個臉部，下巴也算是骨質密度特別高的部位。但是，它比起腰椎等其他部位更容易流失骨質，因此也更容易率先出現老化的狀況。

法令紋及嘴角外側的「嘴邊肉」（木偶紋）、雙下巴，這些老化現象都與下巴的骨質密度有關。

女性可觀察臉上的皺紋狀況來判斷骨質密度。（時報出版提供）

當顏面骨出現萎縮，有些三十多歲的女性會因為「臉變小了」而開心，但是這絕對不是值得高興的事。因為骨頭萎縮會加速老化，從醫生的觀點來看，反而會更擔心她們骨骼的健康狀況。

無論是女性或男性，只要體格良好、看起來年輕，通常骨質密度都很高；反之若是體型矮小，看起來瘦弱衰老，通常骨質密度都有比較低的傾向。

肌膚充滿光澤並具有彈性、外表看起來十分年輕─只要滿足這三個條件，就是從骨骼到身心機能都年輕又健康。

（以上是《一天100秒，遠離骨質疏鬆：日本骨科名醫教你運動+食補，重獲績優骨》的內容節錄）

書名：《一天100秒，遠離骨質疏鬆：日本骨科名醫教你運動+食補，重獲績優骨》，作者：太田博明（時報出版提供）

作者：太田博明

被譽為「日本女性醫療第一人」。

國際醫療福祉大學臨床醫學研究中心教授、山王醫療中心女性醫療中心所長。醫學博士。1944年出生於東京，1970年於慶應義塾大學醫學系畢業，於美國拉霍亞免疫學研究所留學後，回國擔任慶應義塾大學婦產科講師．副教授、東京女子醫科大學婦產科主任教授，於2010年擔任現職。日本骨質疏鬆症學會前理事長、日本抗老化醫學會理事。

致力於女性的全人醫療，長年倡導預防醫療的重要性與Well-aging的理念。2015年獲頒日本骨質疏鬆症學會獎。

著有《骨質疏鬆照護全書》，監修《無論幾歲都能讓骨骼強韌》等書。

同時亦活躍於《全民家庭醫學》等電視節目。

日本骨科博士太田博明。（時報出版提供）

譯者：諾麗果

專職日文翻譯，曾為資深日文編輯，擁有十多年專業筆譯及口譯經驗，目前台灣及日本兩邊跑。譯有《百病起於寒》、《乾薑排寒》、《30天這樣吃！純天然發酵美人餐》及《卵巢呼吸法》（方舟文化）等書。

出版社：時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。