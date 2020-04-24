【新冠肺炎】雙胞胎相隔100年先後染疫亡　孫：希望他們天堂再聚

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，美國紐約州納蘇縣（N assau County）百歲老翁菲利普卡恩（Philip Kahn）上周五（17日）染病去世，跟孖生兄弟塞繆爾（Samuel Kahn）的死剛好相隔約100年，當年塞繆爾出生不久就因感染到西班牙大流感（Spanish Flu）不治。菲利普的孫齊斯曼（Warren Zysman）稱，希望爺爺能在天堂與兄弟重聚。

菲利普與塞繆爾於1919年12月15日出生，幾周後塞繆爾不幸感染西班牙大流感（Spanish Flu）不治。菲利普的孫齊斯曼說，爺爺沒有忘記其雙胞胎兄弟，經常談到對方，「塞繆爾的死明顯在爺爺心中留下了永遠的遺憾。」

齊斯曼表示，爺爺早前出現咳嗽及呼吸急促等徵狀，後來接受病毒測試，惟死後才確診，「爺爺總是擔心在有生之年內會再次遇到另一場疫情，常說『歷史會重演的，100年不算很長』，當新冠肺炎疫情爆發，他更謂『上一次流感大流行我還活着，當時的慘況必將再次發生』。」

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曾參與二戰 獲特別安排軍事葬禮

齊斯曼透露，菲利普是退役老兵，第二次世界大戰期間加入美國陸軍航空軍（United States Army Air Forces），戰後獲頒兩枚青銅戰鬥星章（Bronze Battle Stars），且曾參與建造紐約世貿中心（World Trade Center），「爺爺他一直想要一場大型軍事葬禮，可惜我們現在無法辦到。」

然而，在菲利普下葬當日，遠處突然吹響號角，原來墓地負責人特別安排了號角手及兩名軍人為他舉行軍事葬禮。齊斯曼謂，那位號角手的爸爸是二戰時的海軍陸戰隊成員，「他是自願參加這次葬禮的，因為他認為陸軍航空軍戰時保護了海軍陸戰隊，因此他感到很榮幸能參與。」

根據美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention），當年西班牙大流感約奪去了全球5000萬人的生命，較第一次世界大戰還要多，在美國就有逾67.5人萬死亡。

截至周四（23日），美國累計有856,209宗新冠肺炎確診個案，累計47,272人不治。