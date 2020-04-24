一田理的兒童口罩套裝改登記抽籤發售　設年齡限制　$129附搓手液

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，口罩仍是市民搶購的目標，特別購買兒童口罩更是難上加難。一田百貨原定今日（24日）在網店發售理的兒童口罩套裝，但為了留給真正有需要的人，決定改以登記抽籤形式發售，但設年齡限制，由即日起至4月27日早上10時前登記，中籤者可以最平129元購買一盒30個口罩和消毒抗菌搓手液一份。
一田百貨4月21日起一連4日，將在eshop網上發售口罩套裝。（一田FB圖片）
一田百貨昨日（23日）在facebook專頁公布最新消息，決定將本於今日網上開售的兒童抗疫套裝改為登記排籤，有意者可於今日上午10時至4月27日早上9時59分或之前期間登記，抽籤結果將於27日公布。為公平起見，登記時需填寫小朋友姓名及身分證頭4位數字，每位小朋友資料只限登記一款口罩，及必須符合指定出生日期要求。
按圖即睇售賣組合款式及價錢 ↓↓↓
以下為每款口罩名額及購買條件：
1.日本SKATER兒童3層式立體口罩(12cm X 10cm)(1包10個) +澳洲SINICARE消毒殺菌搓手液(250ml) [名額: 228個]指定出生日期為: 2014年1月1日至2016年12月31日
2.ULTRA READY加細碼兒童外科過濾口罩(加細碼 12cm X 7cm)(獨立包裝30個盒裝) + 澳洲SINICARE消毒殺菌搓手液(250ml) [名額: 180個]指定出生日期為:2014年1月1日至2019年6月30日
3.ULTRA READY中碼兒童外科過濾口罩(中碼 14.5cm X 9cm)(獨立包裝30個盒裝) + 澳洲SINICARE消毒殺菌搓手液(250ml) [名額: 180個]指定出生日期為: 2006年1月1日至2015年12月31日
一田口罩登記預售詳情：
登記日期/時間：2020年4月24日上午10時至2020年4月27日早上9:59分或之前
中籤者購買日期：2020年4月30日至5月7日
購買及取貨地點：沙田/大埔/荃灣/北角分店
有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。
如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。
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