一田理的兒童口罩套裝改登記抽籤發售　設年齡限制　$129附搓手液

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，口罩仍是市民搶購的目標，特別購買兒童口罩更是難上加難。一田百貨原定今日（24日）在網店發售理的兒童口罩套裝，但為了留給真正有需要的人，決定改以登記抽籤形式發售，但設年齡限制，由即日起至4月27日早上10時前登記，中籤者可以最平129元購買一盒30個口罩和消毒抗菌搓手液一份。