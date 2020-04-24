將軍澳生果檔賣爛士多啤梨　街坊中伏怒轟：非日本產仲要發霉

做生意最重要是老實，顧客才會客似雲來，但有將軍澳街坊最近卻控訴遭遇「生果店騙案」，花120元買兩包自稱產自日本的士多啤梨，表面粒粒新鮮，回家打開一看才發現全部都爛和發霉，提醒其他街坊勿再幫襯。

將軍澳厚德街市一檔生果店以120元出售兩包士多啤梨，惟顧客回家打看後，發現「粒粒都爛同發霉」。（「將軍澳主場」fb圖片）

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樓主昨日在facebook群組「將軍澳主場」發文，指日前到將軍澳厚德街市一檔生果店以120元買了兩包士多啤梨，皆自稱日本產，表面看似沒有異樣，未料昨天打開一看沖洗，才發現「粒粒都爛同發霉」，甚至刻意大執位，「靚嗰面向上面，呃人買」。

樓主其後到生果店打算退錢，店員阿姐原本只想換貨，樓主幾經追討才願意退貨，更令人懷疑她是否一早知情，「個阿姐一啲都唔意外，好似明知咁」。文中狠批涉事生果店「缺德」，做生意手法明顯有問題，認為買來的士多啤梨既非日本貨，更是已經壞爛，「大家買嘢嗰時最好當場睇清楚，錢事少，健康事大」。

大批同住將軍澳的街坊見帖紛紛留言，指涉事生果店並非「初犯」，分享自己受騙經歷，「日本同大陸蘋果溝埋嚟賣，中過一次招，以後無幫襯」；有人則同樣買過發霉士多啤梨，表示「趁我畀錢嘅時候換過另外一盒全部發霉！跟住我返去理論好多人圍觀佢先至肯退錢！原來咁多人中伏！」。《香港01》今午致電涉事生果店惟無法留言，現時經其fb專頁查詢事件，正等候回覆。

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