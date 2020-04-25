LOG-ON售超立體、Easy Breath Comfy口罩　太古城店派籌

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，不少港人仍然要四出撲口罩，大型連鎖店LOG-ON位於太古城中心的分店今日（25日）發售日本超立體及Easy Breath Comfy口罩，另可加購小臉口罩，各限購一包。

連鎖店LOG-ON位於太古城中心的分店今日（25日）發售日本超立體及Easy Breath Comfy口罩.。（「LOG-ON」fb圖片）

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LOG-ON官方facebook專頁發帖表示，今日發售7片裝的超立體及Easy Breath Comfy口罩，各發售1200包，皆先到先得、售完即止。

連鎖店LOG-ON位於太古城中心的分店今日（25日）發售日本超立體及Easy Breath Comfy口罩.。（「LOG-ON」fb圖片）

口罩規格：

日本超立體口罩（7片裝，合共1200包）

-日本製造

-強力阻隔0.1μm～1.0μm微粒、病毒及飛沬

-透氣濾材

-超立體設計，高度貼合

日本Easy Breath Comfy 口罩（7片裝，合共1200包）

-日本製造，BFE同PFE達98%

-三層結構阻擋病毒細菌，Size約17.5 x 9厘米

-透氣設計，配戴後易於呼吸

可追加以下其中一款小臉口罩（數量有限，先到先選購），兩款Size約14.5 x 8厘米。

-Ease Mark Premiun口罩（7片裝），獨立包裝，BFE、PFE及VFE均達99%

-Easy Breath Comfy口罩（7片裝），透氣設計，BFE及PFE達98%

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