LOG-ON售超立體、Easy Breath Comfy口罩　太古城店派籌

撰文：朱利安
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新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，不少港人仍然要四出撲口罩，大型連鎖店LOG-ON位於太古城中心的分店今日（25日）發售日本超立體及Easy Breath Comfy口罩，另可加購小臉口罩，各限購一包。
連鎖店LOG-ON位於太古城中心的分店今日（25日）發售日本超立體及Easy Breath Comfy口罩.。（「LOG-ON」fb圖片）
LOG-ON官方facebook專頁發帖表示，今日發售7片裝的超立體及Easy Breath Comfy口罩，各發售1200包，皆先到先得、售完即止。
連鎖店LOG-ON位於太古城中心的分店今日（25日）發售日本超立體及Easy Breath Comfy口罩.。（「LOG-ON」fb圖片）
口罩規格：
日本超立體口罩（7片裝，合共1200包）
-日本製造
-強力阻隔0.1μm～1.0μm微粒、病毒及飛沬
-透氣濾材
-超立體設計，高度貼合
日本Easy Breath Comfy 口罩（7片裝，合共1200包）
-日本製造，BFE同PFE達98%
-三層結構阻擋病毒細菌，Size約17.5 x 9厘米
-透氣設計，配戴後易於呼吸
可追加以下其中一款小臉口罩（數量有限，先到先選購），兩款Size約14.5 x 8厘米。
-Ease Mark Premiun口罩（7片裝），獨立包裝，BFE、PFE及VFE均達99%
-Easy Breath Comfy口罩（7片裝），透氣設計，BFE及PFE達98%
有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。
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