Good Mask港產口罩4.25網上開賣　3款共46000盒　最高級別售$138

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新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，愈來愈多本地生產的口罩投入市場。港產口罩公司 Good Mask將於周六（4月25日）中午12時進行首次公開發售，3款規格口罩共46000盒，最高級別的99醫療口罩BFE、PFE及VFE均達99%，一盒30個售138元，每人每款限購兩盒。

Good Mask將於周六（4月25日）中午12時進行首次公開發售口罩。（Good Mask FB圖片）

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Good Mask在facebook專頁公布消息，將於4月25日中午12時開賣3款口罩，包括歐盟二級三防99口罩、歐盟一級BFE達95%成人口罩及中童口罩。前兩款口罩會在14日內送貨，而中童口罩則於6月份出貨。口罩款式分別有內耳式及外耳式，不設選擇隨機派發。有意購買者需到Good Mask官網申請登記做會員，才可進行訂購。

按圖即睇3款口罩規格及價錢 ↓↓↓

Good Mask網上開售詳情：

日期 : 2020年4月25日 (星期六)

時間 : 中午12時

數量 : 95（20,000盒）、99（6,000盒）、中童（20,000盒）

每名會員限購每款2盒

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Good Mask會員登記步驟 ↓↓↓

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。

如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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