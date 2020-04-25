信義會港產「正點口罩」日產6萬個　優先供應社福機構部分捐基層

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍未受控，口罩成為不可或缺的生活必須品，不過未必人人也能負擔口罩價格。基督教香港信義會宣布成立「正點口罩Positive Mask」，期望「自行生產具質素的口罩，與業界分享」。首批口罩將於下月出貨，以貼近成本價出售，優先供應本地的社福機構，而產量的一成會捐贈弱勢社群。

基督教香港信義會旗下的「正點口罩Positive Mask」宣布，首批口罩將於下月出貨，以貼近成本價出售，優先供應本地的社福機構。（正點口罩網頁圖片）

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基督教香港信義會社會服務部成立的「正點口罩」於網站指，深明社福機構同工面對「防疫物資嚴重短缺、價格高企及用品質量沒有保障」的壓力，故「希望為業界供應具質素及合符國際標準的口罩，紓緩目前困境，盡力維持服務運作，繼續為社區上有緊急需要的人士提供服務」。

網站資料指，口罩廠房設於新界，具國際級GMPC規模之十萬級無塵車間標準，設有1條生產線，每日最高產量約為6萬個，今個月正式投產。首3個月的產量將優先供應予社福機構訂購作服務運作使用，有望於5月下旬出貨，待產量充足後，會分階段開放予學校、教會等團體購買，而機構會預留每月生產的一成口罩捐贈予弱勢社群。

網站資料指，口罩廠房設於新界，，設有1條生產線，每日最高產量約為6萬個。（正點口罩網頁圖片）

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網站資料亦顯示，根據口罩原材料出廠時的檢測報告，口罩濾片之細菌過濾效率（BFE）達到99%，符合EN14683或ASTM F2100之國際標準，而口罩在發售前會送往檢測及申請相關認證。

「正點口罩」將以貼近成本價出售，首批每盒50個非獨立包裝成人口罩售價為95港元，即每個低於2元。社福機構的訂購貨量最少為50盒（即2500個），上限為500盒（即25000個）。

產品規格

成人尺吋（17 cm X 9.5 cm）

三層過濾掛耳式口罩

BFE >99%

EN14683 / ASTM F2100

* 於國際級 GMPC 規模之十萬級無塵車間生產

* 香港製造

售價：50個/$95盒 （非獨立包裝）

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