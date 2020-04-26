神一般的男人！金正恩留學瑞士鍾愛NBA　仲係呢個人同007粉絲

朝鮮領袖金正恩近日傳出心臟手術失敗病危的消息，引來全球關注。金家和金正恩的私生活一直成謎，更時常有令人咋舌的流言傳出，雖然病危消息未經朝鮮官方認證，仍然激起外界對這頭號人物的好奇心。

金正恩最近被指手術後病危，官方未證實或否認消息，引來國際間猜測。（朝中社資料圖片）

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愛看成龍、007系列電影

有韓媒報道指，早在1996年至2000年，金正恩曾在瑞士留學，其間曾因被發現考試作弊，與老師發生衝突，老師亦曾在他的書包內發現色情雜誌。據金正恩當年的同窗表示，他熱愛著名演員成龍和英國007系列的動作電影。

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金家神童

關於金正恩童年的傳言更是讓外界議論紛紛，例如有指他出生後3星期便會走路，8星期就開口説話。朝鮮出版的教科書更提及，金正恩年僅3歲便會開車，9歲就會開遊艇。

而韓國KBS電台曾報道，朝鮮官方資料指金正恩由3歲開始接受射擊訓練，能夠於3秒內發射10發子彈並擊中目標，6歲懂騎馬及8歲便會在路上駕駛大貨車。

籃球發燒友

現在的金正恩體形肥胖，但其實他多年前留學時熱愛籃球，當時更有八成時間都在與同學練波，他甚至收藏多款貴價Nike運動鞋。空餘時間他也會看美國NBA賽事，喜歡芝加哥公牛隊，心水球員為米高佐敦（Michael Jordan）、高比拜仁（Kobe Bryant）及洛文（Dennis Rodman）。

而洛文退疫後，更曾於金正恩生日時到訪朝鮮，兩人一同用餐慶生，看起來非常老友。至於足球，金正恩最愛英超球隊曼聯。

金正恩經典改圖大集合

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謎一般的男子

外界普遍相信金正恩生日為1月8日，但朝鮮從未有證實，而美國政府則記錄其出生年份為1984年，因此他普遍被認為現年36歲，至於其他個人資訊，外界一般無從稽考。