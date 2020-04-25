【新冠肺炎】日本大媽網購「200片紙口罩」　一開箱發現中伏嬲爆

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，全球口罩供不應求，不少人要爭相搶購。最近日本有位大媽於Amazon網站訂購2件名為「200片紙口罩」的商品，她滿心歡喜等收貨，詎料開箱時竟發現並不是真正的口罩，而是印有200片口罩插圖的小冊子，令她氣憤到向媒體控訴，令大批網民關注事件。

日本大媽於Amazon訂購2件名為「200片紙口罩」的商品，開箱發現有200片口罩插圖的筆記本。（Twitter圖片）

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該名住在群馬縣前橋市的57歲大媽，於今月5日在Amazon網站訂購2件名為「200片紙口罩」的商品，含稅價格為1539 日圓（約110港元）。但她收到包裹時，打開發現並非真正的盒裝口罩，而是2本叫《200 Paper Masks》的插圖書，內裡全是口罩的平面設計圖。

該大媽又指，她當時非常生氣，更去辦退貨，最終拿回1039日圓（約75港元）。但她認為自己在整個過程被騙，於是憤而向媒體投訴這買家有詐騙之嫌。

Amazon網站這名為「200片紙口罩」的商品，含稅價格為1539 日圓（約110港元）。（Twitter圖片）

不少網民同情大媽的遭遇，批評Amazon的賣家故意設下購買陷阱，「在這種時期，這種商品居然是由Amazon主導販售？把人當白痴耍也有限度的！」、「就算要退貨也得自行付運費，這實在是爛透了。拜託不要以肺炎為由販賣這種商品」。

其實商品有寫明是「平裝書（ペーパーバック）」、商品排行分類為「書」、販賣者自己名稱是「Creative Art Book（創意藝術圖書）」等。（Twitter圖片）

但在網站顯示，其實商品有寫明是「平裝書（ペーパーバック）」、商品排行分類為「書」、販賣者自己名稱是「Creative Art Book（創意藝術圖書）」等。

更有網民認為商家在這段非常時期推出這商品是發災難財，但亦有人指可能商家以惡搞方式改此名字，讓訂購的人收貨時會心一笑，又指大媽在未了解清楚即購買才弄出這事情，故雙方亦有責任。

（Twitter、Amazon）