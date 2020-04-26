日本學生停課冇嘢做　懷舊遊戲協會捐100部超級任天堂助解悶

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，日本疫情未止之際，當地的懷舊遊戲協會（レトロゲーム協会）在非常時期慷慨捐贈100部超級任天堂，讓停課的16歲以下學生即使在家亦可打機解悶。大批網民亦力讚協會的善舉，更高呼想要一部，「不是學生可以送嗎」、「太棒了」。

日本懷舊遊戲協會（レトロゲーム協会）最近在官方網站宣佈發起遊戲機捐贈活動，向16歲以下的學生捐出共100部超級任天堂。（日本懷舊遊戲協會圖片）

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日本懷舊遊戲協會（レトロゲーム協会）最近在官方網站宣佈因應疫情，不少中小學生亦需要停課留在家中，故發起遊戲機捐贈活動，向16歲以下的學生捐出共100部超級任天堂。他們指，學生可藉此感受父母年輕時的打機樂趣，更可抒緩因停課期間困在家中的苦悶。

據資料顯示，每部機亦會附送《Final Fantasy 6》、《Donkey Kong Country》兩片懷舊遊戲卡帶。有需要學生可用電郵發送個人資料登記活動，報名時段直至當地時間26日晚11時59分，並以抽籤形式捐贈，中籤者將以電郵方式通知。

不少網民留言表示協會今次的活動非常吸引，即使不是學生亦有意參加，大讚他們讓小朋友了解以前的童年回憶，「我也有一部正在玩」、「感謝協會的幫助」。但亦有網民坦言現今小朋友可能對父母的舊時玩意未有興趣，「現在的人不是玩iPhone就是iPad」、「遊戲畫質已不復再，小朋友也未必玩」。