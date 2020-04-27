DSE 2020｜年經聆聽卷「DSE打氣站」又嚟啦　即刻投稿加油留言！

中學文憑試已經於上周五（24日）正式開考，而且即將迎來核心科目考試，其中4月29日及5月4日分別會是英國語文科及中國語文科的聆聽及綜合能力考試。說起聆聽科考試，不少人都會想起正式開考前的電台節目環節《DSE打氣站》，可聽到很多人為考生們打氣的留言，如果你也有想要為他打氣的考生，但不知應留什麼說話，不如參考下列示範！

DSE 2020已經正式開考，年經「DSE打氣站」亦都即將到來，你又有沒有想幫他打氣的應屆考生呢？（資料圖片）

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文憑試即將開考核心科目之際，相信不少人回憶起自己當年今日考試的時候，都會記得聆聽卷試開始之前必定會聽到、在港台節目《晨光第一線》播出的環節《DSE打氣站》。大家身邊很可能都有應屆考生，想給他一個驚喜幫他打打氣，卻又不知道要寫些什麼好的話，不如參考下列例子！

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如果你已經準備好留言給應屆文憑試考生，為他打打氣，可以按此到《晨光第一線》facebook留言。

同場加映！（香港01製圖）

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