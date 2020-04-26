台北錢櫃卡拉OK大火　17歲打工少女曾失聯　獲救與母相擁感動網民

台北中山區林森北路的錢櫃卡拉OK旗艦店今晨（26日）發生3級大火，有正在唱K的民眾受困求救，火勢於約半小時後救熄。截至下午3時半左右，已有54人送院，其中2人心肺功能停止，5人死亡。雖然大火無情，現場仍有感人畫面，一名17歲打工少女於火警中一度失聯，母親及兄長焦急趕至現場了解，少女最終平安獲救，即時與媽媽相擁而哭，不少網民看着直播也非常感動。

一名17歲女高中生平安獲救後，即時與家人相擁而泣，埸面感動網民。（中央社圖片）

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該名17歲陳姓高中生於當地就讀學校夜間部，孝順的她自去年起到錢櫃卡拉OK打工幫補家計，至近日因想多賺些錢，調班成為早班工讀生，沒料今晨才開工個多小時便遇上火警。

陳母看到火警新聞大驚，加上想到女兒公司規定，工作時手機須放於櫃內不能跟身，一直未能聯絡愛女，只好與兒子焦急趕到卡拉OK店址了解。陳母到達火警現場，因女兒一直失聯，只能託在場的卡拉OK公司職員詢問醫院消息，更一度急得哭求消防員：「救救我的家人！」

至下午約2時許，陳姓少女終平安獲救，甫踏出火場看到媽媽便忍不住相擁大哭，陳母這時終放下心頭大石，不斷安撫愛女：「沒事了、沒事了！」而哥哥也激得地摸着陳女的頭，擔心問道：「有沒有怎樣？」

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家人經歷生死後再次重逢的畫面，讓不少一直留意住直播的網民大為感動，紛紛為陳女及家人送上祝福，「嚇到媽媽了，平安是最好的財富」、「只要能平安就好，母親節前夕這是媽媽最好的禮物」、「沒事就好！媽媽放心了，願大家平安」。