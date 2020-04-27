【新冠肺炎】反恐戰患創傷後壓力症　菲退伍軍人涉違隔離令遭射殺

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）本月1日警告民眾若違反封鎖措施及鬧事，執法人員可直接開槍擊斃。呂宋島奎松城（Quezon City）33歲退伍軍人雷戈（Winston Ragos），上周二（21日）就因為涉嫌違反隔離令及持有槍械，遭警方包圍並當街射殺；現場閉路電視片段其後曝光，民眾對軍人被殺強烈不滿，當局現已介入調查。

閉路電視片段顯示，當日中午，雷戈在奎松市一個檢疫站附近的商店準備購物，突然被多名警員包圍指他違反防疫措施，其中一名警員甚至拔槍喝令他伏在地上；雷戈轉身示意自己不構成危險，然後伸手入袋，但隨即警員連開兩槍擊中，送院後傷重不治。

警方解釋，現場警員當時認為雷戈試圖從袋中取出一支點38口徑手槍，因此為了保護公眾才會開槍。然而，有目擊者稱，雷戈袋中並沒有槍械，內裡裝有身分證及隔離令下的通行證；家屬亦指出，雷戈的袋中物件只是一個水壺，而他是患有精神病與創傷後壓力症（Post-Traumatic Stress Disorder，PTSD）。

+ 6 + 5 + 4

「無法相信警方竟殺死了國家英雄」

有關片段曝光後引起當地民眾強烈不滿，紛留言稱「無法相信警方竟然殺死了國家英雄」、「願他（雷戈）的家人節哀順變」、「希望當局盡快調查事件，還他（雷戈）一個公道」。國家調查局現已經派員調查事件。

陸軍發言人表示，軍方將授予雷戈榮譽軍人身分，以及為他舉行軍事葬禮。

當地傳媒報道，雷戈入伍後在陸軍服役，曾經多次參與剿滅叛軍或恐怖份子的行動，並因此患上多種精神疾病，接受治療後病情未有改善，至2017年被評定不適合繼續服役而退役。