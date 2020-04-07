杜特爾特稱可殺違規者　農民不戴口罩又揮刀　下一秒遭警開槍擊斃

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）4月1日稱如民眾違反封鎖措施以及鬧事，執法人員可直接開槍擊斃有關人士。沒想到命令發布後短短一周內，便有人因為不戴口罩以及揮刀襲擊醫護人員而被警察射殺。

事緣醫護人員4月4日在北阿古桑省（Agusan Del Norte）一警察檢查站勸籲農民皮納爾（Junie Dungog Piñar）戴上口罩，但這位醉漢不聽勸，還拿大鐮刀攻擊醫護人員和警察，結果被警察槍殺。這位終年63歲的男子，成為杜特爾特下令後，第一名因不配合防疫措施而被槍殺的平民。

杜特爾特4月1日在發表電視講話時警告那些違反封鎖措施的人說，他已下令警方及軍方，可開槍射殺鬧事者。

圖為4月3日菲律賓馬尼拉一個市場門外，保安人員為顧客測量體溫。（AP）

菲總統「鐵腕抗疫」 揚言格殺滋事者

杜特爾特4月1日晚發表電視講話稱：「我對警察、軍隊和社區官員的命令是，如有人製造麻煩，以他們的生命受到威脅：開槍打死他們。」他說：「（你們）明白了嗎？（是）死亡。與其讓你們製造麻煩，我會將你們給埋了。」

菲律賓3月16日宣布整個呂宋島處於「鎖島」狀態，導致該國約一半人口須進行居家隔離。3月24日，國會通過菲律賓進入為期3個月的全國緊急狀態。

路透社4月2日引述菲律賓國家警察總長當天表示，警方理解杜特爾特是為展示他對公共秩序有多認真，沒有人會被射殺的。