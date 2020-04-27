公司中疫廈打工仔驚秋後算帳焗返工　好上司勸留家：若追究我嚟頂

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，早前幾乎日日幾十宗新個案，至近日才見緩和，但並非每間公司都實行WFH（在家工作），不少打工仔「為咗份工要頂硬上」，擔心中招也要準時返工。有網民近日發文分享，指公司要求每周至少回公司一日，惟同事們擔心被秋後算帳，「焗住」每周回公司2至3日。上司得知情況即霸氣安撫下屬，直指自己有責任保障同事安全，若公司追究「我嚟頂」，令樓主感動又佩服。

有網民近日發文分享，指上司為了保障同事安全，拒絕他們增加回公司的日數，更稱會一力承擔責任。（《老頑固實習生》劇照‧）

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該名打工仔早前投稿至facebook專頁「奴工處」，指公司所在的大廈早前有人證實確診，故容許同事每周「報更返工」，每星期至少一日。

樓主稱同事們都擔心「中招」，加上想節省口罩用量，上司遂開聲指每人每周只需回公司一日，不過大家擔心公司會秋後算帳，故自行增加回公司的日數，驚都頂硬上，沒料上司得知大家情況，竟下了霸氣命令。

樓主說，上司除了一力承擔外，更貼心提醒他們做好防疫，盡量減少外出，令他感動兼佩服，「我真係好幸福有個咁有承擔嘅上司」。

帖文引來網民大讚，直指樓主的上司非常「有型」，而且值得尊重，「唔係個個都咁有承擔」、「做咁多年都未見過，珍品上司呀」、「心都暖埋，型到呢」。

另有網民分享自家好上司的貼心安排，「我感恩，我老細都係好人，佢基本上日日都返公司。做細嘅，每星期返兩日就夠，自己報更返邊日，在家工作盡量whatsapp 等回覆，而唔會即刻打電話追殺」、「我阿姐都叫我哋唔好返公司，係一日都唔使，做好本份就可以。呢個時勢，有好嘅上司真係賺咗」。

【絕世好老闆#分員工股份】（01製圖）

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