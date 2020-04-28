新冠肺炎｜日本6大教派聯手合辦祈福會　網民驚呼霸氣合照似海報

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，在疫情陰霾下，不少民眾人心惶惶，日本代表佛教華嚴宗的奈良東大寺住持，與天主教大阪總教區代表司祭，及神道教的奈良八幡宮代表等7人，近日於東大寺聯合舉辦每日正午進行的祈福活動，呼籲民眾保持居家自肅與安定心靈，祈願世界疫情早日平息。

日本6大教派代表等7人，近日於東大寺聯合舉辦每日正午進行的祈福活動。（Twitter圖片）

是次參與教派的分別有華嚴宗、天主教、神道教、真言宗、金峯山修験本宗及臨濟宗，其代表是：（圖右至左） 圓照寺（比丘尼寺）門跡—萩原道秀 天主教大阪教區司祭・芦屋教會主任司祭—川邨裕明 高野山真言宗宗務總長・總本山金剛峯寺執行長—添田隆昭 華嚴宗管長・東大寺別當—狹川普文 金峯山修驗本宗管長・總本山金峯山寺管領—五條良知 手向山八幡宮宮司—上司延禮 華嚴宗宗務長・東大寺執事長—橋村公英

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日本6大教派等於上周五（24日）在東大寺召開聯合記者會，表示國內近日疫情持續，故決定開始於每日正午時分進行祈福活動，是次合作絕對是跨越宗教，不分宗派，但願祈求新冠肺炎早日止息，亦希望為已逝者祈冥福。

今次活動是祈求新冠肺炎早日止息，亦希望為已逝者祈冥福。（資料圖片）

6大教派代表其後亦有合照，結果引來大批網民關注。他們均表示代表們不但有顧及社交安全距離而站在適當位置，其拍攝角度更像電影中的英雄聯盟，笑言每位神人可以聯手張開結界，或使出法術、絕招之類，甚具霸氣。

他們稱：「一定要拍出偶像的氣勢嗎？」、「真正的佛系防疫！」、「一字排開真的好帥！」、「他們隨便一個人突然鶴拳蛇拳或者起飛，我真的都不驚訝。」亦有網民力讚眾宗教的團結鼓舞人心，「信仰的真義」、「擴散希望」、「讓我們一起祈禱」。

（每日新聞、Twitter）