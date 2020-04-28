前方貨車打燈轉彎　單車友跟車太貼　直撞車尾彈起「撻低」

無論是什麼車輛，「跟車太貼」都容易生意外，網上流傳片段，可見一名單車友緊貼一架重型貨車前行，突然貨車打燈慢駛轉彎，單車友仍然直行，結果直撞貨車車尾，幸好只是摔下，相信未有受重傷。不過，不少網民未有同情，直言是單車有錯，「打曬燈，都咁貼」。

單車友緊貼一架重型貨車前行，突然貨車打燈慢駛轉彎，單車友仍然直行，結果直撞貨車車尾。（HongKong CarCam fb圖片）

Facebook專頁「HongKong CarCam」在25日貼出車cam影片，可見在山路上，一名單車友緊跟重型貨車行駛，當拐彎後貨車打右燈示意轉彎，同時收慢，單車友疑未有察覺燈號，到快要撞下去時，才盡力扭向左，但仍直撞貨車車尾，連人帶車彈起再「撻低」。

幸好單車友有戴頭盔，衝力也不算太大，單車友相信未有重傷，自行慢慢爬起來，至於貨車司機似乎未有發現意外發生，繼續開車駛去。

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不少網民未有同情單車友，反指他「跟車太貼」未有留意前車打燈，「諗住破風，點知破相」、「過於高估自己技術」、「貼到人家打燈都看不到」、「人地就破風，佢好明顯係想破地獄」，亦有人指幸好後方的車保持行車距離，沒有撞上去，「片主冇貼埋去，佢真係要還神」。