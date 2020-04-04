【罕見車禍】5歲童踩單車撞Tesla要吹波仔　網民大讚勇敢兼勁得意

車禍肇事者的最低年齡刷新了！台灣台中昨日（3日）發生一宗罕見車禍，年僅５歲的小男孩踩單車撞到一架落地不久的Tesla ，令車身金屬板受損。車主報警處理，惟警員到場要求小男孩吸波仔，嚇得他面色蒼白吹了5次才成功。網民質疑警察和車主小題大做，車主也解釋他因買了保險要備案，當下和男親母親都認為酒測不必要。不過，許多人高呼男童吹波仔的畫面超可愛，而且表現得很勇敢。

台灣5歲童踩單車撞到Tesla，警察到場搜證。（fb群組「大里人聊天室」圖片）

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涉事的車主在網上分享，昨日自己新買的Tesla 被「全國最年輕駕駛撞上」，但小弟弟很勇敢面對問題，幸好人沒事，還主動找媽媽來處理，沒有逃去，但警方要求「5歲駕駛接受酒測」。從照片所見，男童踩的男色小單車橫亙路面，捱撞的白色Tesla側面金屬板被撞花，警員到場後拿要男童吹波仔 ，要兩名大人拍他背鼓勵他，警員叫他「慢慢吹進去就好，不要緊張」。

這宗撞車事件引來熱議，部分網民認為車主及警方小題大做，網民更質疑警方是否有必要為小朋友進行酒精呼氣測試。楊姓車主接受台媒訪問時表示，當天駕車在門口準備卸貨，結果發現小男孩踩單車撞到他的車。小男孩主動前去叫家長前來，車主大讚他「勇於承擔，沒有逃避責任」。

5歲「肇事駕駛」要吹波仔，網民大呼可愛。（fb群組「大里人聊天室」圖片）

警員到場後要求男童酒精呼氣測試，雖然場面很輕鬆，但小孩一下子很緊張無法完成，改由車主先做，希望減輕小孩壓力，而小男孩的朋友也「求情」說小朋友不會喝酒。警察也笑着叫小孩別緊張，叫他慢慢吹進去就好，但小孩嚇得臉色發白，試了5次才成功。男童接受台媒訪問時說，自己看到警察時很緊張，警察叔叔叫他吹，他只好照吹。

雖然有網民稱小男孩吹波仔很可愛，「車禍的肇事者最低年齡被刷新」，但不少人認為無必要讓5歲幼童接受酒測，擔心會嚇到他有陰影，「比較怕小弟弟的心靈受創」。然而，也有網民覺得這只是正常程序，也是教小孩面對事情的正向教育，同時大讚男孩面對這環境還表現得這此勇敢，「弟弟負責任的態度真的棒，了不起的家庭教育」。

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楊姓車主解釋因為車子有保險，要向警方備案才可索賠，而且也擔心小孩受傷，故決定報警，警方到場時他和男童媽媽都認為沒有酒測的需要，但警員堅持。事發後他和男孩家長已私下和解，楊姓車主指車子一塊金屬板被撞，原廠維修的估價要破萬台幣，故他亦改到修理費更平的維修場，費用大約3000至4000台幣（約768港元至1025港元），希望減輕男童家長負擔。

台灣警方表示，車禍發生在昨日（3日）下午，工作章程中沒訂明幾歲不用接受酒測，警員到場後車子有被撞痕跡，而道路交通事故中「慢車」的駕駛一樣要接受酒測，而單車也算「慢車」，故需按規定辦事。不過警方同時稱該男童是霧峰分局處理的交通事故中，當事人年紀最小的案例，會反映個案，未來由事故現場警員決定是否對幼童豁免酒測。

（綜合）