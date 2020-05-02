颱風「山竹」後得膠無所用　本地設計師升級再造膠樽變時尚飾物

不少貪靚女生為了打扮，不惜花費大量金錢購買飾物襯衫，務求以完美造型示人，但置裝同時也容易造成浪費。有本地設計師發揮創意，將環保融入時裝，以回收膠樽作為原料，利用Upcycling（升級再造）方式製作出可日常穿戴的時尚飾物，藉環保元素為鼓吹消費文化的時裝界加入新氣息。

Maureen及Cony以回收膠樽作為原料，利用Upcycling（升級再造）方式製作出可日常穿戴的時尚飾物。（受訪者提供）

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Upcycling飾物品牌「W;nk」由本地設計師Maureen及Cony合作創辦，主打以回收膠樽物料改造而成的手作飾物。當你以為設計師總是滿腔熱誠，希望用作品說自己的故事，現實卻恰恰相反，本身從事時裝工作的兩人，起初想也沒想過成為品牌負責人。

品牌的故事由2018年颱風「山竹」吹襲香港說起，「山竹」過後多區出現海洋垃圾倒灌，不同年代的塑膠廢物都被吹回岸上，令有份擔任義工清理垃圾的Maureen更關注環保議題。適逢女兒的勞作功課以環保為題，作為二十四孝媽媽，她努力儲下大批膠樽作為材料，後來才發現「擺烏龍」，忘了勞作有尺寸限制，「得膠無所用」。

Maureen及Cony利用回收膠樽，以升級再造的方法製作出時尚飾物。（受訪者提供）

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由於不想製造垃圾，Maureen遂聯同好友Cony打算以膠樽「整啲嘢」，製成了少量Upcycle塑膠飾物，並於社交平台與朋友們分享。沒料帖文一出即引來朋友關注，兩人思考過後，決定改變事業航道，在誤打誤撞的情況下發展自家品牌，希望以升級再造的方法製作出對環境友善的飾物，改變時裝界給人鼓吹浪費的印象。

僅看「升級再造」一詞，或許你會以為是簡單小手作，事實上由膠樽轉化成飾物的過程牽涉多個步驟。Maureen說，從不同途徑收集膠樽後要先清洗及以酒精消毒，之後剪出合用的尺寸及形狀，再以低溫加熱使塑膠變軟，才能塑造出不同的形狀及組合成飾物。

她指出，製作飾物的過程也撞過不少板，指起初對飾物的配件完全不認識，試驗了多種物料才建立起概念，「落手造才發現不同牌子的膠在同一溫度下也有不同表現」，足足花了個多月才完成首批飾物。

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做好飾物也不代表生意一帆風順，Maureen指，由於物料以回收膠樽所造，最初發售時僅是定價她們便糾結了足足半年。加上她與Cony也不擅於使用社交平台，在推廣及經營的方法上也下了一番努力，「本來我們的fb和ig帳戶都荒廢了，是為了建立品牌才不得不重新學習」。後來兩人與非牟利機構Fashion Farm Foundation（FFF）合作，到世界各地與不同的採購商接觸後，才發現不少人對飾物背後的環保意念感興趣，大大增強兩人對自家作品的信心。

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Maureen和Cony認為，環保是世界性議題，有信心環保時裝將會成為潮流，「相信會變成主流，只是時間問題」。除了加入環保元素，兩人堅持寓興趣於工作，為每個系列的飾物配上故事，「主題可能根據詩作或哲學題材，或是我們喜歡的書籍等等」，期望藉着作品，最終可達到「與每個客人有心靈交流或接觸」的效果。