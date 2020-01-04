【泰環保】大型零售商停派膠袋　泰國人拿洗衣籃運泥車爆笑購物

泰國政府早前宣布要打擊塑膠垃圾，在2020年元旦（1月1日），泰國零售業協會（Thai Retailers Association）發起「每天向塑膠袋說不」（Every Day Say No to Plastic Bags）活動，有75個企業品牌約2.5萬間商店參與，將全面停止提供免費的一次性塑膠袋，希望每年減少30%膠袋使用量，即135億個塑膠袋。 泰國民眾熱烈響應，出外購物時各出奇謀，善用家中物資盛載商品，包括洗衣籃、膠桶甚至運泥車，其誇張程度引起網民熱議兼笑爆，盛讚他們「有創意」、「太狂了吧」。

泰國大型零售商停派塑膠袋，民眾出外購物各出奇謀。（ROV ไหมละ@fb圖片）

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泰國連鎖商店例如Big C Supercenter Plc、Family Mart、7-ELEVEN、福聯超市、屈臣氏等在今年1月1日加入走塑行列，全面停止向客人派發免費膠袋，希望能減少當地的塑膠製造量及使用量。

根據泰國汙染控制局（Pollution Control Department）統計，全國每年用上450億個塑膠袋，其中4成，約180億個塑膠袋來自傳統市場或是街頭小販。另外3成、約135億個來自不同零售店，亦有3成來自超市和百貨公司。

民眾利用家中不同的器皿或工具盛載商品，其誇張程度引起一眾網民熱討兼笑爆。（ROV ไหมละ@fb圖片）

為了購物，泰國民眾亦各施奇謀↓↓

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出名創意爆棚的民眾改變生活習慣，不但自備環保袋購物，不少人更搬出家中法寶例如膠桶、藤籃、鐵鑊，甚至拿運泥車來盛載貨品，網民紛紛留言表示趣怪，「無所不用其極」、「太浮誇了吧」、「快笑死我」、「用洗衣籃買菜是甚麼概念」。

另有網民大讚當地人的方法真正實踐了環保的意義，「其實挺方便啊」、「以前也是用籃子購物，也沒差」、「支持走塑」、「謝謝泰國人支持環保」。

（綜合）