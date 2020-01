【泰環保】大型零售商停派膠袋　泰國人拿洗衣籃運泥車爆笑購物

泰國政府早前宣布要打擊塑膠垃圾,在2020年元旦(1月1日),泰國零售業協會(Thai Retailers Association)發起「每天向塑膠袋說不」(Every Day Say No to Plastic Bags)活動,有75個企業品牌約2.5萬間商店參與,將全面停止提供免費的一次性塑膠袋,希望每年減少30%膠袋使用量,即135億個塑膠袋。

泰國民眾熱烈響應,出外購物時各出奇謀,善用家中物資盛載商品,包括洗衣籃、膠桶甚至運泥車,其誇張程度引起網民熱議兼笑爆,盛讚他們「有創意」、「太狂了吧」。