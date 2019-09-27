美國初創Vollebak推出環保T恤　可完全生物降解　一件叫價858港元

衣服物料即使再好，都會有破舊不能再穿的一天。外國初創企業Vollebak發明出新物料，製作出來的衣服埋在土壤之後，可以在12周之內完全分解，變成養分滋潤泥土。

Vollebak推出環保T恤，物料可以完全生物降解，不會製造廢物。（Vollebak網站圖片）

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Vollebak表示新物料取自可持續管理的森林的木漿，及生物反應器產生的藻類，製造出來的植物藻T恤與其他的衣服完全不同。如果已經不再需要這件T恤，可以使用生物降解的方法處理，例如將它丟到花園或是堆肥。

T恤完成生物降解過程之後，可以成為泥土中蚯蚓的食物或是泥土養分。生物降解速度視乎環境，例如溫度愈熱，細菌愈活躍，降解速度會更快，一般而言家居堆肥需要8星期，堆在泥土內就需要12星期。

Vollebak推出的環保T恤，可以在12周內完全生物降解。（Vollebak網站圖片）

Vollebak推出的環保T恤，可以在12周內完全生物降解。（Vollebak網站圖片）

由於Vollebak選擇保留了T恤最初的樣子，所以衫上大面積的白色，其實是木漿的原始顏色。另外T恤上的印刷圖案亦沒使用化學染料，而是以植物藻取代，植物藻本身有多種顏色，例如紅、橙、藍、紫等等，不過他們最後選用了綠色的藻類印刷T恤上的圖案。

特別的是，由於植物藻離開水之後就不能生存，T恤上的綠色會於一周之後慢慢成黃色。如果想保持顏色不變，Vollebak建議用冷水及盡量少的清潔劑手洗衣服。

最後Vollebak強調，植物藻T恤與一般的衣服在使用上和清洗上都沒有分別，「它不會因為你去跑個步或是掛起來晾曬就開始降解」，而且穿起來感覺與常見的棉質T恤一樣。

不過創新的植物藻T恤叫價不菲，不論大小尺碼均一價需要110美金，折合港幣約858元，未連運費。