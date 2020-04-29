女交警都冇符　親攜導盲犬上巴士被拒　狗主：牠回家後嗚嗚地哭

山西省公安廳交通警察總隊新聞中心女職員「莉姐」（化名）為了體驗盲人生活，周一（27日）刻意戴上眼罩，在一隻導盲犬的陪同下乘坐太原市的公交車，沒想到竟遭到司機拒上車及乘客謾罵；儘管莉姐多次解釋導盲犬是可以登上公共交通工具，惟最終仍無法乘車。事後，導盲犬的主人表示，愛犬每次在外面受委屈，回家後情緒都會長時間很低落。

「別説是狗了，鳥都不讓上」

網上片段中，莉姐戴著白色眼罩，牽著導盲犬「淘寶」準備上車，然而遭到司機張著雙手攔著，還揚言報警，「別説是狗了，鳥都不讓上。不行，咬了人是狂犬病」；莉姐指出導盲犬是經過訓練的，不會咬人，且有權乘坐公共交通工具，惟仍未能說服司機。

47歲的狗主高志鵬表示，與淘寶相處逾7年，當日有攜帶殘疾人士證明及導盲犬工作證，因莉姐想親自體驗，遂讓她帶淘寶上車；莉姐與司機發生爭執後，高志鵬馬上向司機出示有關證件，但未被對方接受。

導盲犬「淘寶」與狗主高志鵬相處逾7年。高志鵬稱，遇上有司機拒載已不是新鮮事。（Youtube影片截圖）

高志鵬稱，遇上拒載已不是新鮮事，要乘坐公共交通工具就要做好被辱罵及生氣的準備，但當然也有不少司機在看到證件後讓他上車；他曾向太原市公交車公司反映，希望情況能改善。

高志鵬形容淘寶很通人性，一旦在外面受了委屈，回家後情緒都會長時間很低落，「我有了牠後，可以說是把自己的生命安危以身相托。」他說，平時淘寶一回家就高興得跟媽媽要吃的，但那日回家後卻哭了，晚上嗚嗚嗚地哭，「工作犬受到這種傷害，情緒會很受傷，晚上也不安靜睡覺，一整天都會很沉默。」

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涉事司機態度有問題遭扣薪

太原市公交車公司強調，帶導盲犬乘坐公交車必須出示殘疾人士證明及導盲犬工作證，片段中的司機沒有要求乘客出示證件，且態度有問題，因此會遭處罰，扣減部分工資，同時會加強相關培訓。

莉姐希望社會關注盲人出行難的問題，「盲人出行左手是導盲犬，右手是盲杖，盲杖可以幫助盲人判斷前方有沒有障礙物，而導盲犬能夠幫助盲人繞開障礙物。但是現在的實際情況是他們（盲人）牽着導盲犬，在乘坐公共交通工具時會面臨各種各樣的矛盾與衝突。」