內地賤男等地鐵刻意腳踢導盲犬　上車繼續騷擾　被制止反爆粗鬧人

導盲犬是視障人士的好幫手，外出時有牠們陪伴能帶來方便及確保安全。雖然不要騷擾工作犬幾乎「是常識」，但仍有人特意作對，早前上海一名男子等地鐵時，就刻意用腳踼向一隻正陪伴視障主人的導盲犬，其他乘客看不過眼開聲勸阻，惟男子竟突然發難「爆粗」大罵，上車後更繼續騷擾導盲犬。影片後來於微博瘋傳，網民紛紛怒轟涉事男子，亦有人「起底」公審他。

有網民拍到一名男子刻意腳踼一隻正陪伴視障主人的導盲犬，片段獲瘋傳。（微博影片截圖）

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事發平安夜（24日）晚上，一名視障人士帶同導盲犬「雷諾」於上海地鐵靜安寺站等車，一名身穿黑色羽絨、排於後方的年輕男子，被網民拍到多次刻意騷擾正在工作的雷諾，片段引起網民熱議。

從網民拍下的短片可見，事發時月台有不少乘客正在等車，雷諾與主人站於幕門旁邊，穿黑色羽絨的男子則站於雷諾身後。男子等車期間，多次以腳踼向雷諾的右後腿，乖巧的雷諾知道自己正在工作，不願影響主人，遂默默抬腳並靠向幕門躲避，未有作聲。不過男子未有因而停下，反而繼續伸腳踼向雷諾，其同行朋友見狀開聲勸阻，惟他未有理會。

片中視障人士的朋友其後留言，指導盲犬雷諾及其主人已非首次受到騷擾。（微博圖片）

拍攝影片的網民說，起初是因為覺得雷諾很可愛才拍牠，沒料到會拍到男子的過分行為。她後來又向傳媒報料稱，涉事男子上車後仍未有停止騷擾雷諾，繼續踢向牠的大腿及屁股，她看不過眼開聲直斥及制止，男子卻突然發難，大聲「爆粗」辱罵她，更要求她拿出證據指控，發洩過後於約5個站後下車。

女網民回家後便將片段上載至微博，旋即獲瘋傳：「說我有甚麼證據，不好意思我還真有，我拍了視頻。」不少網民炮轟黑衣男「禽獸不如」、「這種人就是賤」、「說難聽點就是人性泯滅！毫無道德廉恥」。

而片中視障人士的朋友亦留言感謝樓主挺身而出，直言雷諾及其主人已非首次受到騷擾：「這樣的事不是一兩次了，大家對工作犬的保護意識沒那麼重，而且狗狗的忍耐度比人高，雷諾在外受了委屈我們不知道……」

事件發酵數天，黑衣男竟開聲反擊，留言挑釁微博網民，問要不要發地址出來，好讓網民去打他，又私訊上載影片的女網民以作威脅，後來黑衣男遭到網民起底公審，便將個人微博戶口刪除，並註冊了一個與爆料女網民名稱一樣的帳戶，意圖擾亂起底網民。

（燃新聞）