疑繼母施虐　尿床遭頭撼牆　4歲女渾身傷昏躺ICU未過危險期

黑龍江省建三江墾區4歲女童凡凡（化名）在上周四（23日）懷疑遭繼母虐待，全身多處重創，更因顱腦損傷而陷入昏迷，截至周二（28日）下午仍在深切治療部留醫；警方已帶走其28歲姓于的父親及30歲姓曲的繼母，案件仍在調查中。

知情人士李先生稱，凡凡在4月13日已因鼻樑骨折入院，當時院方發現她渾身是傷，「煙頭燙的、刀片劃的，臉上也被劃傷，腦門上有一塊很大的傷疤，上嘴唇被剪刀剪傷，腳底全是凍瘡」，於是馬上報警；然而其父親及繼母卻聲稱凡凡有自虐傾向，並訛稱她因練舞摔傷，結果不了了之。

4月22日，凡凡完成鼻樑骨手術出院，但翌日又再度送院。李先生說：「這次更嚴重，孩子顱腦損傷，現在還在深切治療部昏迷。這次我再也看不下去了，決定報警。」

凡凡的父親與繼母於2019年夏天結婚，女方還有一名12歲的親生兒子，一家四口住在一起。（微博影片截圖）

鄰居張潔（化名）指出，凡凡父親與繼母於2019年夏天結婚，女方還有一名12歲的親生兒子，一家四口住在一起，而凡凡被虐已非新鮮事；張潔曾問凡凡的父親「你打孩子（凡凡）了嗎？」但他立即否認，強調「那是我親生的，怎麼可能打？」，但就承認「好像凡凡尿床了，她（繼母）就把孩子打了，還拿起凡凡的腦袋往牆上撞。」

凡凡生母張婷（化名）周二（28日）趕到醫院，但由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情關係，無法進入深切治療部探望女兒。她說，凡凡父親堅稱沒有打女兒，身上的傷都是由繼母造成，惟目前要集中精力照顧凡凡，「其他暫時顧不得，相信警方會盡快調查出結果」。

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建三江人民醫院醫務科一名工作人員說，凡凡目前仍在深切治療部留醫，處於昏迷狀態，且未脫離危險期。

警方表示正在調查事件，並指曲女已對傷害女童的事實供認不諱，周一（27日）晚將其移送至佳木斯市看守所關押，而建三江人民檢察院亦已介入調查。