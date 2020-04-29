大媽戴檢疫電子手環搭東鐵惹議　網民：可能剛過關返屋企

強制檢疫令生效至今逾兩個月，外地回港後要居家檢疫已成為常識。有市民日前於東鐵車廂發現一名明顯戴着電子手環的中年女子，提醒對方不應「周圍走」，惟女子並無理會，其他網民看過片段質疑女子會否違反檢疫令，但亦有人分析指其環保袋內像有公文袋，「剛過關或落機收衛生署份嘢就係呢個袋裝，好大機會人哋剛返嚟返緊屋企」。

有市民於東鐵車廂發現一名明顯戴着電子手環的中年女子，懷疑對方違反禁令外出。（fb群組「on9仔女同盟會 (on9限定)」圖片）

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該網民日前於facebook群組「on9仔女同盟會 (on9限定)」發文，指於東鐵線列車上看見一名戴有電子手環的大媽。從相片可見，身穿短袖豹紋上衣及圖案長褲的大媽戴着口罩和眼鏡，於座位上若無其事般低頭玩電話，明顯戴着檢疫手帶的她未有掩飾或以衣服遮蓋，腳前放有一個環保袋，似乎不覺有任何問題。

樓主之後再上載片段，可見相中女子已穿起長袖外套，站於車門附近位置正在講電話，當時衣袖已將其手戴遮住。樓主一邊拍片，一邊走近女子，一邊提醒：「你隔離唔好周圍走喎，你戴咗隔離手環唔好周圍走！」不過女子未有理會，繼續講電話，待列車一到站便下車離去。

樓主上載片段，可見他開聲提醒女子不應「周圍走」，惟對方並無理會。（fb群組「on9仔女同盟會 (on9限定)」圖片）

電子手環及監察手帶分別

相關引來網民熱議，不少人留言批評涉事大媽行為自私，指樓主發現相關情況後應即時通知港鐵職員及報警處理，「佢都好嘢，可以咁張揚」、「有手帶仲出街？」、「報畀港鐵職員，我上次都撞到個」、「報警呀仲掛住影」。不過亦有網民理性分析，指相中女子或是剛回港，正在回家途中，「會唔會係喺九龍城檢查完坐車返屋企自我隔離？」、「人哋可能剛過關，回家途中」。

有人更分享另一對戴住電子手環的母子乘搭港鐵的相片，指相中媽媽與大媽一樣，隨身袋同樣有疑為公文袋的物件，估計或是衛生署剛派發的檢疫文件，認為不應一面倒責罵大媽，「有冇睇到紅色袋入面有個公文袋呀，剛過關或落機收衛生署份嘢就係呢個袋裝，好大機會人哋剛返嚟返緊屋企」。

同場加映：家居檢疫Q&A！

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