【打天下】文頌嫻43歲復出拍劇拒絕「膠面」　仙氣古裝靈氣逼人

由歐錦棠、文頌嫻及談善言等主演的ViuTV新劇《打天下》熱播，不少觀眾期待見到在《烈火雄心II》的經典CP「大師兄和師母」可以世紀復合，同時又大讚文頌嫻保養得宜，完全看不出她已經43歲。觀其在劇中的凍齡模樣，更讓人憶及童年回憶《天子尋龍》的碧瑤仙子。其古裝扮相嬌俏靈動，於多齣電視劇如《金裝四大才子》、《錦繡良緣》都可見一斑，即刻與大家一一重溫。

久違幕前多年的文頌嫻，近日復出參演ViuTV新劇《打天下》。（電視劇《打天下》影片截圖）

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現年43歲的文頌嫻於1993年加入亞洲電視，並曾在此擔演了多齣古裝劇集，如《新包青天之公正廉明》、《殭屍道長》、《等着你回來》、《英雄廣東十虎》以及《穆桂英大破天門陣》。當中她在《穆桂英大破天門陣》中飾演女二「楊排風」，更顯露出古裝美人的英姿颯爽，印象難忘。

隨後文頌嫻在90年代加入TVB，期間她在劇集《金裝四大才子》、《錦繡良緣》、《七姊妹》、《天子尋龍》、《帝女花》、《足秤老婆八兩夫》、《驚艷一槍》和《施公奇案》都有古裝角色深深印在觀眾腦海。《錦繡良緣》內「頓珠」一角，更讓文頌嫻擠身花旦行列。

文頌嫻的古裝扮相嬌俏靈動，令人印象深刻。（電視劇《穆桂英大破天門陣》劇照）

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同場加映：《烈火雄心II》經典CP「大師兄師母」

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文頌嫻在《天子尋龍》扮演的「碧瑤仙子」，更是一代人的童年集體回憶。多少人為其與陳浩民飾演的「李隆基」緊張，追看他們如何復興大唐江山。可惜文頌嫻自2006年開始，演藝事業重心逐漸北移上內地，2012年結婚後的劇集產量更少之有少。直至近日在ViuTV劇集《打天下》，才再次見到這位昔日的古裝儷人身影。