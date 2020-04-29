【佛誕】牛蛙放生香港野外全身傷　兩棲爬蟲會：落地生根仲大鑊

每年佛誕不少善信都會進行放生祈福，惟很多時放生如「放死」，香港兩棲及爬蟲協會指日前接獲大批美洲牛蛙被放生到野外，牠們全身傷痕纍纍，令人心酸，更麻煩是牠們屬外來物種或捕食本地原生昆蟲，若落地生根大肆繁殖，情況將一發不可收拾，協會建議大家要為眾生積福，還是考慮茹素、領養或捐助慈善團體等方法。

佛誕時不少善信會放生，但可能反而做孽，令放生物死亡。（資料圖片）

協會在官網發帖，指日前有市民報告發現大量美洲牛蛙被放生至野外，協會到場時發現牛蛙反應遲緩，相信因牠們在人工飼養環境生活已久，喪失了野外求生本能，肉眼也可見牠們全身傷痕纍纍，從其上載照片可見，不少牛蛙滿身血污，情況淒慘。

協會又指工作人員到場時已見到大量牛蛙死去，屍體腐爛，可見又是一次放生等於放死的活生生例子，至於其他未死的牛蛙，協會人員檢查、隔離、觀察後，發現其健康狀況欠佳，不少已呈嚴重紅腿病的徵狀，情況不太樂觀，另有少量健康的牛蛙經過杜蟲後可給予領養。

協會指工作人員到場時已見到大量牛蛙死去，屍體腐爛，沒死的也滿身傷痕。（香港兩棲及爬蟲協會 FB圖片）

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協會重申被放生物適應不到野外環境會病死和餓死，大量的屍體因而有機會污染當地環境，而後續影響如倖存放生動物或影響當地其他物種，甚至整個原生生態，後果嚴重。

協會指美洲牛蛙是外來物種而且體型較大，有機會捕食本地原生的昆蟲、兩棲及爬行類，甚至小型的哺乳類動物等，外國也已有相關的慘痛經驗，強調若牛蛙一旦成功在本地野外落地生根，情況將一發不可收拾，故決定盡快將牛蛙從野外移走，以堵截牠們擴散繁衍的風險。

莫讓放生變放死，協會呼籲大家用其他方法祈福。。（香港兩棲及爬蟲協會 (FB圖片）

協會呼籲想放生的人士三思，「別以為放生可為動物換來自由，牠們一刻的解脫，只會換來一世的影響，還盼各位善信別再受商人的花言巧語影響理智和判斷」，又提出善信們可考慮改以茹素、領養或捐助慈善團體等方法為眾生積福。

綠洲 Oasistrek插畫告訴你為什麼放生如放死！

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