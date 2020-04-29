執紙皮婆婆領銀杏館免費飯　婉拒社會援助轉介　一句說話感動網民

「唔會時時嚟，因為如果嗰日我有得食，我唔會嚟拎飯盒。」銀杏館自疫情爆發以來，一直向有需要的基層人士派發免費飯盒，近日一名80多歲靠執紙皮維生的婆婆到分店登記領飯，當義工提出可助轉介她領取社會援助時，婆婆即時婉拒，還不斷強調想靠自己，令網民感動又心酸。

一名80多歲靠執紙皮維生的婆婆到銀杏館登記領飯，當義工提出可助轉介她領取應有社會援助時，婆婆一句話婉拒感動網民。（銀杏館FB圖片）

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銀杏館昨晚（28日）在facebook專頁發文分享心酸故事，指80多歲獨居西環唐樓板間房的麗婆婆平日靠執紙皮維生，昨到銀杏館上環店登記領免費飯盒。她到達分店時直言「最近少咗紙皮執，大家環境都唔好呀」，但強調自己不會時時來，因擔心自己多取一盒令其他有需要的人無飯吃。即使義工再三表達希望她能好好享用飯盒的原因，麗婆婆仍然解釋因最近執紙皮收入減少，不得已才領取免費飯。

當義工發現麗婆婆沒有領取應有的社會福利援助，意圖作轉介時，婆婆還是拒絕：「我仲可以做工，我靠自已勤力啲做嘢有飯食好足啦。」

↓↓↓ 按圖即睇：執紙皮婆婆原句心聲 ↓↓↓

帖文令不少網民感心酸，慨嘆80歲老人還在自食其力，「年紀咁大仍四處奔波」、「看完反而覺得自己懶得太多」，又指婆婆高尚情操值得尊重。網民亦紛紛留言，希望義工可以轉達他們對婆婆的關心，「叫佢一定要嚟，一定會預備好飯餸」，又有人希望能透過機構轉介，可以直接聯絡婆婆提供協助。

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