立法會選民登記最後倒數｜陳嘉倩翻拍Tifa熱爆Gif：應承我做選民

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

前無綫新聞主播陳嘉倩近日Cosplay《FF7R／FINAL FANTASY VII REMAKE》中的女主角Tifa蒂法令網民們都十分哄動，更有不少人希望她可以翻拍一次網民二創的「Tifa呼籲登記做選民Gif」。結果嘉倩BB有求必應，堅係由頭Cos到落腳，神還原Tifa叫大家一齊做選民！

嘉倩BB有求必應，堅係由頭Cos到落腳，神還原Tifa叫大家一齊做選民！（IG「kasin520」短片截圖）

+3
+2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

2020立法會選舉將於今年9月舉行，選民登記申請亦快在5月2日截止，不少人都呼籲各位未登記做選民的市民盡快登記，一盡市民義務。創意多多的連登仔，早前就二次創作了Tifa蒂法的一個轉身鏡頭，為她配上兩句簡單的對白「應承我，登記做選民」，令不少機迷都想衝去交表！

+4
+3
+2
+20
+19
+18

及後有網民發現，陳嘉倩與Tifa十分似樣，笑言希望她真的可以Cosplay Tifa。

意外驚喜即時到，陳嘉倩昨晚真的在IG上載短片，超認真穿上Tifa戰鬥裝，找來與Gif差不多的場地翻拍，說出同樣的對白，片尾就加上「Final Registration V月II日 選民登記截止」。

陳嘉倩穿黑白Sports bra打卡　網民：FF7R Tifa 蒂法真實存在！
立法會選民登記2020｜7月25日前滿18歲都合資格　九龍西選民最少
【立法會選舉2020】選民登記5大Q&A　明年7月25日滿18歲現可交表
【立法會選舉2020】一文睇清選民登記方法　截止日期2020年5月2日

不少網民留言大讚嘉倩BB靚到「犯晒規」，而且與Tifa 100% Match，又說「依家即刻登記」、「不得了，應承了應承了」。

在 Instagram 查看這則貼文

仲有兩日 快啲登記做選民啦 5月2日截止

Ka Sin 陳嘉倩（@kasin520）分享的貼文 於 張貼

↓↓↓ 選民登記須知懶人包 ↓↓↓
+3
+2

選舉事務處網址：按此地方選區選民新登記申請表：按此查詢熱線: 2891 1001

立刻Like！讚好《01熱話》：
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。