立法會選民登記最後倒數｜陳嘉倩翻拍Tifa熱爆Gif：應承我做選民

前無綫新聞主播陳嘉倩近日Cosplay《FF7R／FINAL FANTASY VII REMAKE》中的女主角Tifa蒂法令網民們都十分哄動，更有不少人希望她可以翻拍一次網民二創的「Tifa呼籲登記做選民Gif」。結果嘉倩BB有求必應，堅係由頭Cos到落腳，神還原Tifa叫大家一齊做選民！

嘉倩BB有求必應，堅係由頭Cos到落腳，神還原Tifa叫大家一齊做選民！（IG「kasin520」短片截圖）

+ 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

2020立法會選舉將於今年9月舉行，選民登記申請亦快在5月2日截止，不少人都呼籲各位未登記做選民的市民盡快登記，一盡市民義務。創意多多的連登仔，早前就二次創作了Tifa蒂法的一個轉身鏡頭，為她配上兩句簡單的對白「應承我，登記做選民」，令不少機迷都想衝去交表！

+ 4 + 3 + 2

+ 20 + 19 + 18

及後有網民發現，陳嘉倩與Tifa十分似樣，笑言希望她真的可以Cosplay Tifa。

意外驚喜即時到，陳嘉倩昨晚真的在IG上載短片，超認真穿上Tifa戰鬥裝，找來與Gif差不多的場地翻拍，說出同樣的對白，片尾就加上「Final Registration V月II日 選民登記截止」。

不少網民留言大讚嘉倩BB靚到「犯晒規」，而且與Tifa 100% Match，又說「依家即刻登記」、「不得了，應承了應承了」。

↓↓↓ 選民登記須知懶人包 ↓↓↓

+ 3 + 2

選舉事務處網址：按此地方選區選民新登記申請表：按此查詢熱線: 2891 1001