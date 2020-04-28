陳嘉倩穿黑白Sports bra打卡　網民：FF7R Tifa 蒂法真實存在！

前無綫新聞主播陳嘉倩轉做KOL之後，一直都受到網民關注。近日她的一張IG打卡照就令一向要求多多的連登仔都大叫「好正呀」，原來嘉倩BB在相中的打扮與《FF7R／FINAL FANTASY VII REMAKE》中的女主角兼機迷女神Tifa蒂法一模一樣！

陳嘉倩本身與《FF7R／FINAL FANTASY VII REMAKE》中的Tifa蒂法已經十分相似，她在IG上分享照片竟然連打扮都學到足！（IG「kasin520」圖片）

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嘉倩BB在IG上分享圖片，提到今日天氣不錯，做完運動之後就稍作休息兼飲杯嘢，不過呢幾張相最大的特點，是她穿上兩件黑色和白色Sports Bra，與最近新推出遊戲《FF7R／FINAL FANTASY VII REMAKE》中的索爆女主角Tifa蒂法，不論樣子及打扮的相似度都達到百分之百，一眾連登仔都給予壓倒性正評！

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其實連登仔早前已經發現嘉倩BB的樣子與Tifa極為相似，但實在想不到她會「Cosplay」Tifa，笑言她「真係走咗去扮Tifa」。有人就上載對比圖，讓大家可以看看嘉倩BB及Tifa之間的分別是什麼，不過就有人指「直頭一樣，有咩好對比？」

雖然嘉倩BB成功「Cosplay」Tifa，但連登仔亦「得寸進尺」，希望她可以拍片模仿網上二創Tifa的呼籲登記選民Gif圖，唔知嘉倩BB又制唔制呢？

同場加映！（香港01製圖）

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中國籍Coser櫻群（Sakurgun）以清純及可愛風格在Cosplay界打出名堂。（IG「sakura.gun」圖片）

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