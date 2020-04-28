陳嘉倩穿黑白Sports bra打卡　網民：FF7R Tifa 蒂法真實存在！

撰文：卓柏安
最後更新日期：
前無綫新聞主播陳嘉倩轉做KOL之後，一直都受到網民關注。近日她的一張IG打卡照就令一向要求多多的連登仔都大叫「好正呀」，原來嘉倩BB在相中的打扮與《FF7R／FINAL FANTASY VII REMAKE》中的女主角兼機迷女神Tifa蒂法一模一樣！
陳嘉倩本身與《FF7R／FINAL FANTASY VII REMAKE》中的Tifa蒂法已經十分相似，她在IG上分享照片竟然連打扮都學到足！（IG「kasin520」圖片）
嘉倩BB在IG上分享圖片，提到今日天氣不錯，做完運動之後就稍作休息兼飲杯嘢，不過呢幾張相最大的特點，是她穿上兩件黑色和白色Sports Bra，與最近新推出遊戲《FF7R／FINAL FANTASY VII REMAKE》中的索爆女主角Tifa蒂法，不論樣子及打扮的相似度都達到百分之百，一眾連登仔都給予壓倒性正評！
+20
+19
+18
其實連登仔早前已經發現嘉倩BB的樣子與Tifa極為相似，但實在想不到她會「Cosplay」Tifa，笑言她「真係走咗去扮Tifa」。有人就上載對比圖，讓大家可以看看嘉倩BB及Tifa之間的分別是什麼，不過就有人指「直頭一樣，有咩好對比？」
雖然嘉倩BB成功「Cosplay」Tifa，但連登仔亦「得寸進尺」，希望她可以拍片模仿網上二創Tifa的呼籲登記選民Gif圖，唔知嘉倩BB又制唔制呢？
同場加映！（香港01製圖）
↓↓↓內地清純系Coser甜美童顏 高顏值Cosplay造型冧爆62萬粉絲↓↓↓
中國籍Coser櫻群（Sakurgun）以清純及可愛風格在Cosplay界打出名堂。（IG「sakura.gun」圖片）
+26
+25
+24
+15
+14
+13
↓↓童顏F級身材玩Cosplay勁吸120萬粉絲 中國Coser成功反攻日本！↓↓↓
+8
+7
+6
+20
+19
+18
立刻Like！讚好《01熱話》：