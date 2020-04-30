【動物之森】日本玩家貼心製動森家俬大圖鑑　一文睇清你有邊款

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任天堂大作《動物之森》其受歡迎程度絕不能看少，玩家在遊戲釣魚、捉蟲、掘素材，最令人瘋狂的可算是收集家俬這部份。有日本玩家為了方便眾玩家們，自製了家俬圖集大全，無論款式至不同顏色，玩家亦可一目了然，不少網民更讚嘆樓主非常貼心。

《動物之森》最令人瘋狂的可算是收集家俬這部份。（Twitter圖片）

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該日本玩家最近於Twitter「やま@あつ森」上載一系列圖片，表示自製了動森家俬一覽圖，一共有14張，方便其他玩家在收集家俬時查看其款式及顏色，內容極豐富。圖中可見無論和風、歐陸風、東方風等亦有，細緻度及像真度亦非常高，不少玩家亦讚賞任天堂的細心。

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不少玩家亦大讚樓主有心思，「現在才知道有這麼多家俬」、「又是努力賺錢的時間了」、「崩潰了，擁有全套要用多少時間啊」。

不少玩家的房間裝飾亦非常有心思！
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如果玩家想更仔細查看家俬的價錢及款式，可瀏覽「Nook Plaza」（https://nookplaza.net/），網站由外國一眾玩家建立，不只基本家俬，就連DIY物品、稀有級的世界名勝珍藏品、魚及蟲的標本（需經龍克斯代製），近期大熱的藝術真贗品，以至即將出場的「六月新娘」結婚用品亦可率先看到。

要注意的是，網站只有英文版提供，所以玩家需輸入英文關鍵詞，或點選家俬所屬系列，才可查看物品。

（Twitter）

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