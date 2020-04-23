【動物之森／動物森友會】日玩家天才級DIY　咖啡店提早「現身」

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在香港大賣的任天堂遊戲《動物森友會》（動物之森／動森）玩法多元而且自由度高，玩家可以自製圖案放在部分傢俱上，發揮玩家的創意。新版本暫時還未出現舊作的博物館地下咖啡店「鴿子之巢」（The Roost Café），但有天才級玩家就利用路邊攤「開店」，還自製了店主「マスター」（Brewster）。

日本玩家利用路邊攤及DIY系統，提早讓博物館地下咖啡店「開店」，連Brewster也現身。（「わんこ」Twitter圖片）

動森今日（23日）免費大更新，包括會有狐狸尋寶船、園藝商及博物館美術廊等，但不少動森迷期待的博物館地下咖啡店還未現身，有日本現家就用DIY方式令咖啡店「現身」。

玩家早期已可用2000哩數換到路邊攤，之後可以用木材自行DIY，可用改造工具組將路邊攤改造成自己喜歡的顏色。日本玩家設計出咖啡店圖案，咖啡機、磨豆機及咖啡杯等，然後用衣服DIY設計出「Brewster」，將它用衣架陳列出來，視覺效果尤如在看店。

外國玩家分享路邊攤設計：

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網民大讚日本玩家是個天才，紛紛說「師父回來了」、「我愛師父」，驚醒他用另類方法令咖啡店復活，「我想喝師父的咖啡」。

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