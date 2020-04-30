妹妹金與正「紅」過金正恩　鹹網xHamster搜尋次數爆升

自朝鮮領袖金正恩最近傳出病危消息後，外界便關注其胞妹金與正接掌軍政大權的可能，其網上關注度甚至比金正恩更高。海外色情影片網站xHamster周二（28日）在Twitter發帖，指網站過去數天搜尋「金與正」的次數幾乎直線飆升，可見一眾用戶藏不住對她的好奇。

色情影片網站xHamster周二（28日）在Twitter發帖，指網站過去數天搜尋「金與正」的次數直線飆升。（「xHamster」Twitter圖片）

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金正恩自本月下旬起一直被指做手術後病危，朝鮮官方媒體久久未見其蹤影，同父同母的胞妹金與正由於近年迅速冒起，時常跟隨金正恩出席國內及外交活動，早被視為朝鮮權力核心。

不過，一如金家各成員，國際間對金與正的認識不多，突如其來的「人氣」竟令她在成人網站「竄紅」。據xHamster官方Twitter周二的帖文，顯示截至過去的周日（26日），在其網站搜尋「Kim Yo Jong Fancam」（金與正粉絲直拍）的次數，竟在14天內暴增2900%。

金正恩被傳病危，其妹金與正成為繼承人的議題引來討論，最近有人就將她的照片P圖成超級萌妹。（網上圖片／路透社）

早在去年的越南美朝峰會，緊隨哥哥左右的金與正已備受熱議；直至近日，更有網民將一張金與正快步的照片P圖，在其口中加上一塊麵包，再配上日本動畫標題，令她搖身一變化身超萌卡通女主角，笑倒許多網民。