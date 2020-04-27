金正恩傳病危　妹妹金與正被P圖成超級萌妹　網民：好想保護她！

朝鮮領袖金正恩近日頻頻傳出病危消息，有報道指他因為心臟支架手術（俗稱通波仔）出事而成為植物人，令不少人都討論繼承人問題，而經常出現在金正恩身邊的妹妹金與正就是熱門人選之一。有網民就將一張金與正快步的照片P圖，在她的口中加上一塊麵包，然後再配上日本動畫標題，令金與正變身萌爆卡通女主角，不少看到照片的網民都大叫心動了！

金正恩被傳病危，其妹金與正成為繼承人的議題引來討論，有人就將她的照片P圖成超級萌妹。（網上圖片／路透社）

有網民認為金與正的P圖與動漫《新世紀福音戰士》中的綾波麗一樣。（網上圖片）

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對比網上流傳的P圖及原圖，金與正同樣身穿黑色行政套裝，戴上淡粉紅色絲巾圈在頸上，穿上高跟鞋的她在其他官員前面快步行走，唯一不同之處就是P圖版本中的金與正口中咬住一塊烘底多士，令她予人的感覺立即由高傲職場女性變成日本漫畫中的萌系角色。

有facebook專頁整理網民們的梗，令畫面昇華到另一個層次。（fb專頁「誰能打119幫一下？本能寺這邊失火了，我卻出不去。」圖片）

↓↓↓ 網民對於P圖反應熱烈！↓↓↓

被P的原圖攝於去年2月27至28日於越南舉行的特金會，當時金與正先行下車為哥哥金正恩打點。（路透社）

P圖的原相其實攝於去年2月27至28日於越南舉行的特金會，當時金與正先行下車為哥哥金正恩打點。

（綜合）

↓↓↓ 金正恩的妹妹金與正經常出現在其左右 ↓↓↓

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