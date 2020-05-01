27歲醫生放狗疑被狗繩絆倒　因血友病流血不止　顱內出血嚴重慘死

內地一名男子帶愛犬出街遛狗，想不到發生恐怖意外。四川一名27歲男醫生日前帶愛犬出街散步，途中疑不慎被狗繩絆倒，倒地頭部受傷，流血不止當場昏迷，送院後不治，狗狗嚇得瑟縮一旁。院方指傷者患血友病，顱內出血嚴重致搶救無效，家屬決定將他有用的器官捐出，讓他遺愛人間幫助更多人。

狗狗事發後被綁在燈柱上，附近還留有血迹。（微博影片截圖）

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4月26日下午3時，四川南充市嘉陵江邊，一名27歲黃衣男子帶着一隻掛上狗繩的阿拉斯加雪橇犬散步，行到江四橋橋下時，疑被手牽着的狗繩絆倒，倒地後流血不止，當地昏迷。

網傳影片所見，男子的愛犬是阿拉斯加雪橇犬，出事後被綁在附近的燈柱上，身旁有血迹，在案發現場呆呆站着，一旁樓梯底有一大灘血。男子被送到醫院搶救，但傷勢嚴重最終不治。

27歲醫生患血友病，倒地後流血不止。（紅星新聞圖片）

內媒記者向該院查詢，得悉死者是一名醫生，送院後情況極不樂觀，因為患有血友病，送院時顱內出血嚴重，盡力搶救可惜回天乏術。醫護人員向家屬交代情況後，家人決定將他有用的器官捐出，希望他仍能幫助更多人。

網民對醫生的死感惋惜，但卻有人稱不明白事主為何患血有病還去放狗，又質疑醫生應該知道風險，亦有網民擔心他遺下愛犬的安危。

血友病是一種遺傳性疾病，會令人體無法凝血結成血塊止血，病人受傷後流血時間更長，容易關節積血、腦出血等，萬一內臟出血或顱內出血易危及生命，患者又被稱為「玻璃人」。

（綜合）