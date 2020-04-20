重病小狗遭遺棄於公廁　搶救一天赴彩虹橋　梁祖堯出Po怒轟棄養者

雖支持「領養不棄養」的人愈來愈多，社會上仍有自私主人拋棄毛孩。舞台劇演員梁祖堯昨晚分享一段貴婦狗遭拋棄到公廁的悲慘故事，他與好心人盡力搶救，可惜小狗最後仍不治。梁祖堯狠批棄養者「不配有寵物」，又藉經歷呼籲市民「領養、不棄養、不購買」。

梁祖堯在facebook分享一段拯救病重小狗的故事，相中貴婦狗被人遺棄公廁，雖其後有好心人幫助，可惜仍在搶救一天後離世。（梁祖堯fb）

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梁祖堯在facebook專頁發帖，稱周六（18日）早上從網上得知元朗某公廁有一隻黑色貴婦狗連同寵物袋被人遺棄，奄奄一息，連站起來的力氣也沒有。由於發現小狗的女士趕着上班，梁祖堯即駕車前往，推算小狗只有兩、三個月大，患有狗瘟或感染腸病毒，就算餵食蜜糖水也會全部嘔出來。

梁祖堯後來找到西環一動物診所，經測試後發現小狗體內腸病毒濃度很高，而且體溫過低、脫水、大便有血及有惡臭等。他續稱，小狗情況雖不樂觀，但「這個小女孩求生意志很強，心跳還是很有力」，遂為牠取名「Pepe」。診所的醫護亦未有放棄這小生命，為牠吊鹽水、注射血清和干擾素搶救。

梁祖堯狠批棄養者冷血，呼籲大家「領養、不棄養、不購買」。（梁祖堯fb）

帖文指出，腸病毒病發時會帶來極大痛楚，令小狗深夜痛得不停尖叫，最終牠於翌日早上證實失救不治。梁祖堯在文中怒轟，「世界上有人竟然冷血到，可以把這個病重的小朋友，放在公廁等死」、「在最痛苦的時候讓牠自生自滅，你不配有寵物」。

梁祖堯又感謝診所醫護盡力搶救：「你們體現了，就算失望也不可以絕望。」他透露，最初及現並救起小狗的女士好心主動要求分擔一半醫藥費，不過被他婉拒，「救不了她，情感上也會想為她做多一點」。

他又感嘆雖然只與Pepe相處數個小時，但已建立深厚情感，「希望在那邊會快樂，沒有痛苦，有緣份的話，讓我們再次遇上」，並期望藉着分享今次經歷，讓拋棄小狗的人看到，「Pepe離開是眼神還是多麼的善良，多麼的勇敢」，同時呼籲市民領養不棄養，「不要購買。沒有需求，就沒有生產」。

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