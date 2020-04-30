怕鬼媽千揀萬揀仍中招　酒店浴室鬼伸頭　阿仔安撫：他看不到我們

外出旅遊令人期待，惟不少人最怕住着鬼酒店，隨時嚇破膽！有台灣媽媽網上分享曾遇的酒店恐怖事，她指出發前做定功課篩選出問題酒店，最終選了一間自以為「安全」的，沒料即晚就出事，在陽台的她回首一看，驚見浴室「一個頭探出來」，嚇到不知所措時，兒子竟然安慰她：「你放心，他看不到我們！」

有台灣媽媽分享旅遊恐怖女經驗，引來網民追看。（FB《靈異公社》）

這名台媽在FB「靈異公社」發帖，她指早前計劃帶孩子出遊，疫情下刻意選人流不多的地方，遂到處找風景優美又遠離人煙的酒店，「一路從宜蘭尋覓到桃園飯店才是放鬆主軸，遊玩就鄰近住宿點就好」，怕鬼的她更特意在網上做功課，參考有沒有網民分享靈異經驗才做決定，好不容易終於鎖定了一間位處山上的酒店，結果仍然出事。

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台媽聽到兒子明目張膽的說出其心中恐慌，也頓時不知所措，與丈夫大打眼色決定當聽不到，心中忍不住想，「就算他看不到，可能我們看得到呀！」怕得要死的她，在陽台足足等足半小時，其兒子終忍不住出言催促：「媽咪，他真的不見了啦！快去洗澡。」她指兒子還特意安撫她稱「我剛剛幫你們全部巡邏過了，很安全。除了我們沒有其他人了…」令她大感無語。

這件恐怖事令台媽忍不住感嘆，再謹慎最終還是遇到，網民聽後也感怕怕，惟不少人都大讚其兒子真是暖男，有人搞笑稱：「還好小朋友不是說：媽媽祂還在等妳，看妳甚麼時候要洗」，令人忍不住大笑。

【女兒拒二樓做功課真相】有人說，一間房子好不好，看屋時就要帶孩子，因為他們較敏感！有台灣女星季芹日前在節目分享曾租恐怖屋的事，她指入住後女兒堅拒留在二樓做功課，直到搬走了女兒才願說出真相，原來女兒看到了不應看到的東西，季芹聽後都即時毛管戙。（01製圖/ 季芹fb / 《兒凶4》劇照）

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