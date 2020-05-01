韓老師要小一生拍洗底褲照　讚粉紅內褲漂亮　上傳YouTube讚性感

因應新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情，韓國所有小學均實施網上教學，但蔚山廣域市一名小學男教師近日被指在小一學生個人照下不恰當地留言，又要求他們手洗內褲並拍照上傳，留下「粉紅色內褲好漂亮」的評語。現時蔚山市教育廳已介入事件，涉事教師雖承認部分過錯，但同時反擊批評他的網民，自稱是受害者。

韓國蔚山廣域市一名小學男教師被指涉及性騷擾，有家長不滿他時常在體育堂將女學生舉來舉去。（網上圖片）

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事緣於韓國一名小學一年級學生的家長在討論區發帖，指小孩班上的教師讓學生上傳照片和自我介紹到班級相簿，惟對方竟回覆，「我會愛上有笑眼、有魅力的公主」、「我們班美女真多」、「我不太喜歡比我帥的男生」、「有魅力又性感的XX（學生名）」等，令家長非常驚訝。

涉事教師其後以手洗內褲當作功課，家長們起初按照要求上傳照片，未料只見老師稱讚內褲，而非學生，點評「漂亮的內褲」、「我們公主是粉紅色內褲，好漂亮喔」。有家長亦發現原來男老師去年曾給該屆小一生相同功課，並將學生內褲照片上傳到YouTube頻道上，影片標題更是「性感內褲，自己手洗」，他亦留言表示「超性感」、「好可愛」、「會害羞」。

更甚的是，男教師被揭發在私人網誌上傳許多胸圍相，以及女藝人性感照；亦時常在體育堂把女學生舉來舉去。事件持續發酵，蔚山市教育廳近日宣布暫停涉事教師職務，並委託警方調查。

教師事後在Instagram回應，就使用「性感」一詞及網誌內容認錯，解釋是因出身「多文化家庭（父母其中一方非韓國人）」的學生，皮膚黝黑，所以留言稱她們很性感，「如果說這也是性發言的話，我真的無話可說了」。他又稱現時被眾多網民攻擊，「終於知道藝人為什麼自殺了」，要求網上論壇實名制，否則普羅大眾也會像他一樣成為受害者。