韓國孕婦地鐵站突陣痛　女大生按摩助分娩　乘客組人牆保護勁有愛

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今時今日在街上見到旁人身體不適，你會否停下來幫忙嗎？韓國首爾上月底發生一件溫暖人心的好人好事，一名20多歲的孕婦在地鐵站突然陣痛需即場分娩，乘客自發上前幫助她，不少人更與車站職員圍着現場站立，如人牆般保護孕婦，直至救護員到場，窩心畫面感動了大批網民。

韓國首爾有孕婦在地鐵站突然陣痛需即場分娩，途人立即上前幫忙，又圍着孕婦組成人牆，畫面感動不少網民。（엠빅뉴스影片截圖）

事發於上月28日的首爾龍山地鐵站，一名20多歲的孕婦在車廂內忽然開始陣痛，當時距離預產期應還有兩個多星期，她與丈夫隨即下車。不過疼痛難耐，孕婦只好躺在地上，丈夫見狀不知所措，不停大叫「救命」。

臨盤在即，站內兩名女大學生聽到求救聲後立即跑到孕婦身邊，其中一人就讀保健系，她運用課堂所學知識確認嬰兒的哭聲，並致電緊急電話及一直為孕婦按摩，放鬆其肌肉以幫助生產。與此同時，另一名準備考警察的大學生則跑去通知車站職員。站務員很快到場，拿了大量毛毯為產婦和嬰兒保暖。

驚險又窩心的分娩過程，感動網民！
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順利誕嬰後一眾市民沒有鬆懈，主動組成「人牆」圍着產婦，保護他們一家人，直至救護員到場將產婦和嬰兒送院。

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事件曝光後獲大批網民讚賞，該名保健系女大生受訪時表示：「就算不是我，任何一位市民都會幫助產婦的……聽說生產後母子平安，真是萬幸。我會更加努力學習，成為優秀的醫療人員。」

車站職員亦指，得知母子都很健康後，大家都高興得拍手，感到很欣慰和感動；一周之後，這對夫妻抱着兒子到地鐵站向職員致謝。

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