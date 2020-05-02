台女搭巴士驚見防疫塑膠簾設計　網友：像停屍間、以為是水簾洞！

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台灣在新冠肺炎的防疫上做得相當出色，不論民眾或企業都盡量做到滴水不漏，也讓世界有目共睹。一名台灣女網友日前（30）日搭客運時，上車竟然發現每個座位都用塑膠簾隔了起來，特殊的景象讓她看傻了眼，她拍下照片後上傳到Facebook，也讓許多網友大開眼界。

原PO在Facebook「爆怨公社」寫道昨天搭到一台讓她難忘的客運，上車後發現每個座位之間都用塑膠簾隔著，左右兩排的位置中間也同樣用塑膠簾隔開，讓她傻眼的說「我快被塑膠味燻死，又很難走，找不到洞在哪邊」。司機還用廣播搞笑的說「各位旅客不好意思，公司頭腦不知道在想什麼裝了塑膠簾，又不能拆，投訴請打客服專線0800…」，讓整車的乘客聽了不禁莞爾一笑。

原PO在臉書「爆怨公社」寫道昨天搭到一台讓她難忘的客運，上車後發現每個座位之間都用塑膠簾隔著，左右兩排的位置中間也同樣用塑膠簾隔開。（FB@爆怨公社）

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原PO將照片貼到Facebook上引起網友們看法不一 ▼▼▼

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還有其他網民的搞笑留言▼▼▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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