網傳恒大學生即場舀廁所水一飲而盡　圍觀女生起哄　網民轟無腦

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍未受控，注意衛生已是眾所周知的常識。多個網絡群組瘋傳片段，指有疑為恒生大學的學生玩遊戲玩過火，竟以飲廁所水作為懲罰。片中男學生在同學們起哄之下，將從馬桶內裝起的水一飲而盡，更向同學稱：「好X鹹！」網民看過片段，紛紛怒轟「無嘢好玩」、「無腦比患新冠肺炎更嚴重」。

網上瘋傳影片，有疑為恒生大學的學生拍片人飲廁所水，引來網民熱議。（影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

多個網上群組流傳片段，可見一批年青人疑玩遊戲後進行懲罰，片中兩名穿T恤短褲的女生拿着玻璃杯正在馬桶裝水，舀出一杯水後交給一名穿有「恒大工管」上衣的男生，旁邊則有女生向着鏡頭稱：「我哋玩開四啖一杯嘅！」

片中女生們其後圍住拿水杯的男生起哄，大叫「嚟啦嚟啦！」、「一shot！」，亦有人以手機拍片，而男生則面帶尷尬表示：「係𠵱家㗎啦！」他其後在女生們不斷打氣、大叫「Cyrus！Cyrus！」的情況下，舉起水杯一飲而盡。圍觀的同學見狀非常興奮，紛紛拍手歡呼，有人則拍拍男生胸口狀似稱讚，而飲過廁所水的男生則發表「飲後感」，直指：「好X鹹！」

片中可見有穿T恤短褲的女生拿着玻璃杯正在馬桶裝水，遞給男生飲用。（影片截圖）

↓↓↓瘋傳片段逐格睇：↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

片段曝光後引來網民圍罵，不少人留言直斥片中青年「無腦」，指正值抗疫時期，理應更着重衛生，然而他們卻做出高危行為，猶如玩命，「為呃like可以去到幾盡」、「真係無腦得好緊要至做得出啲咁核突嘅嘢」、「無腦比患新冠肺炎更嚴重」。