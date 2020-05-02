K Kwong驗口罩　揭內地製產品含玻璃纖維　籲勿用：玻璃粉似砂紙

新冠肺炎疫情令口罩成為巿民的必需品，但巿面上的口罩款式令人眼花撩亂，最怕就是買到劣質口罩。化學博士鄺士山（Dr. K Kwong）不時都在facebook公布部分品牌口罩的檢測結果，以免港人選購時不慎「中伏」。K Kwong最近測試1款內地製口罩，竟發現中層熔噴布含有玻璃纖維，急忙在facebook發帖提醒市民切勿使用。

化學博士鄺士山（Dr.K Kwong）測試中國製造的「Centurion」口罩後，發現中層熔噴布含有玻璃纖維。（fb「K Kwong」）

K Kwong今日凌晨在fb發帖，直指「Centurion」牌子、中國製造的1款口罩，其中層所使用的熔噴布含有玻璃纖維，直言：「白色玻璃粉好似砂紙咁，極唔正常！」K Kwong形容手指摸完後會感到痕癢，甚至受傷，最終檢測結果為不合格，呼籲市民切勿使用。

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不少網民對測試結果感到震驚，擔心一旦將玻璃纖維吸入肺部，後果可非常嚴重，「𠝹面都算事小，係吸入肺仲恐怖」、「無肺炎都爛肺啦」。有人亦指涉事廠商「黑心」，「外表太靚仔，內裏太黑心了」，提醒佩戴口罩前必須檢查清楚。

（facebook）

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